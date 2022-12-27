邁亞美海灣、天宇海、御景峰等污水呈陽性　5萬人須快測

政府今（27日）公布，屯門區、沙田區及北區部分大廈，包括邁亞美海灣、嘉華星濤灣、天宇海、海典灣及海典居、御景峰、御皇庭、顯峯、華慧園及海裕苑，檢測到污水呈陽性結果，政府會向當地居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，是自本月23日後再次公污水陽性結果並提供快測包供居民自行檢測。



相隔三日再公布污水陽性結果

政府過去三日未有再公布本港採集污水情況，發言人今日（27日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高：

屯門區 — 邁亞美海灣



沙田區 — 嘉華星濤灣、天宇海、海典灣及海典居



北區 — 御景峰、御皇庭、顯峯、華慧園及海裕苑



當區的民政事務處將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約五萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。