必理痛缺貨︱藥房商會指未知何時有補貨　已發通告呼籲業界勿抬價

內地疫情反覆，傳出退燒藥供不應求情況，香港部份地區亦出現必理痛缺貨。港九藥房總商會副理事長張德榮今日（27日）表示受假期運輸影響，補貨較為困難，較搶手的藥物存貨並不多，何時會再有貨亦未有消息，因此建議市民不一定要只買某品牌的止痛退燒藥（撲熱息痛）。對於有藥房將藥物分拆出售，張德榮指理解做法，認為可讓更多有需要人士買到藥物，商會亦已向會員發通告，指不可將價錢提得太高，相信會員會遵從。



▼12月26日 必理痛缺貨▼



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只有必理痛缺貨 其他止痛退燒藥仍有存貨

張德榮今早在電台節目表示，目前主要是某一品牌的退熱止痛產品缺貨，而其他品牌的撲熱息痛方面仍然有存貨，至於其他藥物例如傷風丸等情況就比較好，主要是因為較少人會指定品牌，貨源供應上亦尚算穩定。張德榮指受假期運輸影響，「三日變兩日」，補貨都較為困難，較搶手的藥物存貨亦並不多，而甚麼時候會再有貨亦未有消息。

藥房總商會已向會員發通告，指不可以將價錢提高得太高，相信會員亦會遵從，他指各藥房都十分積極尋找代替品，市民到藥房時亦不一定要只買某品牌的撲熱息痛，可以問藥房推介其他品牌。

建議留意外盒有沒有香港註冊碼 勿買水貨

至於有藥房將藥物分拆出售，張德榮指理解，認為可讓更多有需要人士買到藥物，不過他亦提醒即使分拆出售亦要留意外盒有沒有香港註冊代碼，如沒有即是水貨欠缺保障，建議市民不要購買。至於即將逐步有序通關，張德榮指要視乎睇安排及配額，並非一定對藥房生意有大幫助，不過全面通關則預期可以回復到疫情前的7至8成。