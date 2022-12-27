通關內地｜北上需核酸檢測陰性　化驗所總會：每日可做10萬檢測

國家衛健委昨晚（26日）公布，取消入境後核酸檢測和集中隔離，逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境，惟入境者仍需要48小時核酸檢測陰性。香港醫務化驗所總會主席李偉振預料，本港的化驗所至少可做到每日8萬至10萬個單樣核酸檢測，相信可應付通關初期需求。



香港分子病理檢驗中心董事黃利寶亦表示，公司現時每日可做兩萬至三萬個核酸檢測，但是否能應付通關所需，仍需要看政府相關的措施詳情。



▼12月24日 港澳直通巴「港澳專線」恢復服務▼



+ 12

疫前每日25萬經機場以外的口岸出境

國家衛健委昨表示，明年1月8日起，對新冠病毒感染實施「乙類乙管」。出入境方面，方案提出不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。入境人士需持有出行前48小時做核酸檢測陰性報告，毋須向中國駐外使領館申請健康碼；內地又會取消入境後核酸檢測和集中隔離。健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。

翻查過往入境資料，在本港未爆發疫情前，本港平均一日經機場以外的口岸出境人次約為250,000人。據衞生署提供的新冠狀病毒檢測數據，11月本港社區檢測中心 / 流動採樣站平均每日採樣110,000個，令人擔心其檢測量或不足應付所需。

▼12月16日 記者實測「願檢盡檢」身份被拒免費檢測▼



+ 3

以混樣檢測可日驗20至30萬個樣本

不過，香港醫務化驗所總會主席李偉振預料，本港的化驗所至少可到8萬至10萬個單樣核酸檢測，相信可應付通關初期需求。他表示，現時本港已有18間醫療檢測機構可以做新冠病毒核酸檢測，當中14間有負責檢測中心，預料每間化驗所可以單樣檢測2萬個，而如果其以混樣做檢測，一日更可以做20至30萬個。他補充，本港已有三年疫情經驗，對本港核酸檢測能力有信心。

檢測承辦商之一、香港分子病理檢驗中心董事黃利寶亦表示，自己現時每日做一萬多個檢測，相信用盡現時人手可做到兩萬至三萬個核酸檢測。他又指，二萬至三萬並非封頂，在第五波疫情時更可做到，一日五至六萬個檢測，如屆時市場仍有需求，有信心可在一星期增加人手，但是否能應付通關所需，仍需要看政府相關的措施詳情。