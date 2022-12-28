日本入境要求｜東瀛遊冀延遲執行限制　航空公司或安排吉機接港人

日本政府周二（27日）突然宣布周五（30日）起中國內地、香港及澳門航班僅可飛抵東京成田等4個機場，沖繩、北海道札幌、九州機場不包括在內。身在日本的東瀛遊執行董事禤國全形容新政策來得突然，業界也嚇一驚，東瀛遊一團明日（29日）出發、下周一（1月2日）返港的北海道團會如期出發，並可直航往返香港與北海道。



禤國全稱，據其向日本方面及航空公司了解，最新限制只禁止中港澳航班著陸四個機場以外的機場，但航班可如常使用所有機場離開，「准出唔准入」下，有航空公司正計劃安排「吉機」前往沖繩、北海道札幌等機場接載港人回港。



▼6月22日 東瀛遊日本首團▼



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就日本政府最新入境安排，國泰航空早前表示正索取更多資訊及評估情況，會透過網站持續向顧客及社會各界發放有關事宜的最新消息，並會於今日（28日）下午提供進一步資訊。

身在日本的東瀛遊執行董事禤國全今早在電台節目指，日本方面是於昨日近傍晚宣布最新安排，來得突然令業界也嚇一驚，之後便須急忙作應變：「安排客人返香港最重要，要盡力去做。」

禤國全冀港府爭取把香港從限制中剔除 料限制維持至農曆年後

禤國全希望港府可與日本當局爭取延遲執行有闗限制，甚至將香港從有關限制中剔除，他估計，日本政府新規定是針對內地旅客於農曆年期間大批前赴當地而作出的安排，故不排除到農曆年後才有「轉機」：「最奇怪係你（日本）又畀起東京大阪，同埋係咪咁急要30號就執行？」

▼12月23日 機場重現外遊人潮▼



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最新理解只「准出唔准入」 東瀛遊明出發北海道團可直航往返

禤國全指，東瀛遊一團明日出發、下周一返港的北海道團會如期出發，該團會乘坐全日空航班往返，並可直航往返香港與北海道。

禤國全解釋，據其向日本方面及航空公司了解，最新限制只禁止中港澳航班著陸四個機場以外的機場，但航班可如常使用機場離開，「准出唔准入」下，有航空公司正計劃安排「吉機」前往沖繩、北海道札幌等機場，接載港人回港，而業界另一方向是努力尋找內陸機位，安排客人轉機往四個機場返港：「但1月頭，1號2號啲機位（內陸機）都緊張力我哋都努力中。」