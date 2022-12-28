日本入境要求｜保險業聯會稱旅保不包防疫命令　業界：今次無辦法

日本政府昨（27日）突宣布由周五（30日）起，中國內地、香港及澳門航班只可飛抵東京成田、羽田、關西及名古屋中部機場，打亂不少計劃前往福岡、沖繩及北海道的港人行程。保險業聯會今（28日）發聲明指，政府防疫政令屬不保事項。而另一保險業界亦稱政府命令屬於不保事項，受影響市民無法透過保險追討損失：「今次比較特別，無辦法喇。」



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新冠保障包括確診引致的醫療費用、提早結束或取消行程

保聯聲明指，市面上一般旅遊保險會將「航班延誤或更改行程、取消或提早結束旅程」保障為列明可保事項，但只限於個別指定原因，例如機件故障、天氣惡劣、天災等等。由於防疫的政府政令屬於不保事項，故旅遊保險未能提供相關保障。

保聯稱，基於同一原則，雖然旅遊保單有提供新冠病毒病的延伸保障如因確診引致的醫療費用、提早結束或取消行程，但是由於是次舉措屬防疫政府命令，非旅遊保險可保障的風險，並為已列明的不保事項，建議向服務供應商，如航空公司查詢和作出適當安排。

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保險及金融從業員權益分會會長蔡英豪表示，在保險條款中，其中一項適合所有保單的不保事項便是政府命令，今次日本情況屬於政策上轉變，屬於政府命令一種，故有關損失難透過保險追討，但市面上旅遊保產品五花百門，疫情下政策常轉變，不排除有些旅遊保險寫明包政策轉變帶來的損失。

他表示，現已有不少包括疫情在內的旅遊保，但只包出發前染疫而更改行程、或旅行途中染疫等情況，政府命令雖未能包在保險之中，但建議受影響旅行可向航空公司及酒店查詢是否有賠償方案：「今次比較特別，無辦法。」