周五起僅日本4機場容許港人入境　保聯指政府政令為不保事項

日本政府周二（26日）宣布，從本周五（30日）起，來自中港澳航班，只准許使用東京成田﹑羽田﹑大阪關西及名古屋中部機場前往日本。香港保險業聯會指出，目前市面上一般旅遊保險會將「航班延誤或更改行程﹑取消或提早結束旅程」保障為列明可保事宜，但只限於個別原因，如機件故障﹑天氣惡劣及天災等。可是防疫的政府政令屬不保事項，旅遊保險未能提供相關保障。



基於同一原因，縱使旅遊保單內有提供新冠病毒的延伸保彈障，如因確診引致的醫療費用﹑提早結束或取消行程，可是今次舉措屬防疫政府命令，非旅遊保險可保障的風險，並為已列明的不保事項。

保聯建議旅遊人士應向服務供應商，如航空公司查詢及作適當安排。

禤國全﹕有航空公司安排吉機接載港人回港

日本政府周二宣布有關安排後，身在日本的東瀛遊執行董事禤國全形容新政策來得突然，業界也嚇一驚，東瀛遊一團明日（29日）出發、下周一（1月2日）返港的北海道團會如期出發，並可直航往返香港與北海道。

禤國全稱，據其向日本方面及航空公司了解，最新限制只禁止中港澳航班著陸四個機場以外的機場，但航班可如常使用所有機場離開，「准出唔准入」下，有航空公司正計劃安排「吉機」前往沖繩、北海道札幌等機場接載港人回港。

就日本政府最新入境安排，國泰航空早前表示正索取更多資訊及評估情況，會透過網站持續向顧客及社會各界發放有關事宜的最新消息，並會於今日（28日）下午提供進一步資訊。

冀政府力爭港可以從限制中獲剔除

身在日本的東瀛遊執行董事禤國全今早在電台節目指，日本方面是於周二近傍晚宣布最新安排，來得突然令業界也嚇一驚，之後便須急忙作應變：「安排客人返香港最重要，要盡力去做。」

禤國全希望港府可與日本當局爭取延遲執行有闗限制，甚至將香港從有關限制中剔除，他估計，日本政府新規定是針對內地旅客於農曆年期間大批前赴當地而作出的安排，故不排除到農曆年後才有「轉機」：「最奇怪係你（日本）又畀起東京大阪，同埋係咪咁急要30號就執行？」