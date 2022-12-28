疫苗通行證、密切接觸者檢疫周四起取消　李家超：港有防疫屏障

疫情襲港逾三年，隨着內地將於明年1月8日起開關，港府今日（28日）宣布，將撤銷大部份防疫措施。行政長官李家超公布由明日（29日，星期四）起取消檢疫令及不再界定密切接觸者、撤銷「疫苗通行證」、取消所有入境強制核酸檢測，以及取消所有社交距離措施，但維持「口罩令」。



▼12月28日 政府公布取消疫苗通行證▼



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行政長官李家超下午三時半主持「應對疫情指導及協調組」記者會，並宣布政府將於明日（29日）起，取消以下4項防疫措施：

1. 取消檢疫令及不再界定密切接觸者，但會通過確診者向這類人士發出健康措施建議

2. 取消「疫苗通行證」，但會採取更具針對性的採施，尤其是繼續推動「一老一幼」的疫苗接種

3. 取消所有入境強制核酸檢測，海外、內地、澳門，以及台灣的抵港人士都不再需要在抵港後，或抵港當天做檢酸檢汀，改為發出5天自行快測的健康建議

4. 取消所有社交距離措施，包括限聚令、1.5米桌距離、每枱人數限制等，只維持「口罩令」



▼12月28日 李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼



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李家超指，取消上述防疫措施是基於六大因素，包括：

1. 本港社會已達至相關高的疫苗接種率，加早前曾確診人數已超過250萬人，認為社會已建立較為廣泛及整體的防疫屏障

2. 本港有足夠及有效抗疫藥物

3. 醫護人員在此三年抗疫期間，已累積了應對疫情的豐富經驗

4. 醫管局已加強緊急應變系統和醫療系統，形容已大大加強了其資源運用、應對能力及負荷力

5. 3年的抗疫經驗令市民對冠狀病毒有更多認識，並有更好自我防護能力

6. 防疫政策會聚焦防重症、防死亡，以及保護高風險群組，包括保護一老一幼、安老院、殘疾人士院舍等



李家超表示，上述的放寬防施措施將可大力推進香港復元，強調政府會密切留意疫情發展，包括審視對確診者發出隔離令的措施，並會繼續研究改善的安排。

▼12月28日 政府公布12月29日起機場入境毋須再接受核酸檢測▼



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盧寵茂：大量社區個案令界定密切接觸者變得困難

醫務衞生局局長盧寵茂補充指，本港明日起取消檢疫令及不再界定密切接觸者。他表示，本港經歷過去三年的疫情，隨着病毒變異、疫苗接種率大幅提升，第五波疫情後，整體社會對新冠病毒的免疫能力已達至「甚高的水平」，加上本港醫療系統防治能力提升，新冠病毒對本港公共衞生的風險已有了改變。

他又指大量社區感染個案令界定密切接觸者變得困難，檢疫令亦大大增加了社會成本，故為進一步恢復社會和經濟活動，讓市民可生活復常，決定撤銷分類密切接觸者及發出檢疫令的安排，換言之，確診者同住的家人或其他密切接觸者，日後可自由出入，毋須接受強制的隔離、檢測要求，而衞生署將會向他們發出健康措施建議，以減低感染和傳播的風險。

▼12月27日 廣華醫院急症室情況▼



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早前已發出的密切接觸者檢疫令明撤銷 確診者續隔離

盧寵茂續指，為配合有關措施，衞生署將會撤銷較早前對密切接觸者發出的檢疫令，現時正在住所或檢疫設施檢疫的人士，將由明日開始，毋須繼續檢疫，政府亦會安排身處檢疫設施內的人士有序離開，並就相關撤銷安排公告刊憲。另外，政府日後亦不會再向密切接觸者派發抗疫物資包，但會繼續為確診者提供相關物資。

至於確診者的隔離安排，盧寵茂則指，有關安排仍維持不變，政府將會密切關注本地疫情發展，以及視乎世界各地對確診者的隔離安排，特別是無病徵的確診者，適時審視相關措施。

撤銷疫苗通行證：總體有效三劑接種率已達94%

在取消疫苗通行證方面，盧寵茂表示，有關措施能有效鼓勵市民打針、將接種率推高，第三針接種率已由2月底的23%，大幅提升至現時的83%，計及打齊兩針的康復者（康復當一針計），總體有效三劑接種率已達94%，當局評估疫苗通行證可帶來的效益，已不能抵銷其現時對社會造成的成本，故政府決定取消599L章的疫苗通行證制度，包括抵港人士的臨時疫苗通行證的安排。

內地輸入個案比率已達5.8%與海外地區相若

第三項措施則是「劃一所有來港入境旅客檢測要求達致到一致性」，盧寵茂表示，內地輸入個案比率，已上升至5.8%，與其他海外地區相若，故為發揮香港聯通世界的優勢及準備恢復與內地人員往來，政府在平衡風險和經濟動力的前提下，將簡化入境檢測安排，適用至所有抵港人士。

他續指，所有抵港人士，不論來自甚麼地區，均需要在登機或抵港前的24小時內，進行快測或48小時內的核酸檢測，但會撤銷強制填寫電子健康申報表的安排，但來港人士可選擇在電子健康申報表申報，或可透過保存快測結果的照片或核酸檢測的報告，在政府人員要求時出示，以供查核。

另外，所有抵港後進行檢酸檢測的要求均會取消，改為向來港人士發出健康措施建議，即抵港後第0日（抵港當日）至抵港後第5日自行做快測，及留意自身健康狀況。

▼12月26日 必理痛缺貨▼



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盧寵茂強調，政府一直按照科學精準抗疫原則，根據疫情不斷變化，在保障市民的健康和保護公共醫療系統的同時，平衝社會和經濟活動的需要，務求減低疫情對社會正常活動的影響。他表示，政府過去數月，穩步有序調整抗疫措施，讓市民生活回復政府，讓本港能發揮「背靠祖國、連通國際」的優勢。

▼12月25日 澳門疫情嚴峻不少店舖關門▼



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▼12月24日 港澳直通巴「港澳專線」恢復服務▼

