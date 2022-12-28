放寬防疫｜劃一抵港要求　僅持24小時內快測或48小時內核酸檢測

新冠疫情持續接近3年，香港逐步放寬入境限制。特區政府今日（28日）正式宣布，所有抵港人士無論來自任何地區，都需在抵港或登機前24小時內做快測，或48小時內的核酸檢測，同時會撤消強制填電子健康申報表安排。當局會發出健康措施建議，在抵港當日（第0日）至第5日，每日需進行快測及留意自身健康狀況，相關措施於明日（29日）實施。



至於與內地通關方面，​行政長官李家超強調，通關有3個原則，包括逐步、有序及全面，需確保不出亂、通關過程順暢，目標是在1月15日前落實，稱有信心向目標進發。



政府舉行「應對疫情指導及協調組」記者會。（陳葆琳攝）

簡化所有入境人士來港安排

醫務衞生局局長盧寵茂在「應對疫情指導及協調組」記者會上，公布劃一來港旅客檢測要求，以達到一致性。他表示，考慮內地及全球疫情變化，內地輸入比率由12月上旬上升至接近5.8%，與其他海外地區相若。為發揮香港聯通世界的優勢及準備恢復與內地人員往來，政府在平衡風險及經濟動力之下，進一步優化入境防控安排，簡化來港安排劃一適用在所有入境抵港人士。

所有抵港人士無論來自任何地區，都需在抵港或登機前24小時內做快測，或48小時內的核酸檢測，同時會撤消強制填電子健康申報表安排，但抵港人士可選擇申報或透過保存快測照片及核酸檢測結果報告，在政府人員要求時供其查核。

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抵港第0至5日需每日快測

他指出，本港經歷3年疫情，對新冠有更多了解，「好多防控措施都覺得可以喺呢個時候，將管控由政府無論權力同責任方面，交返一啲畀市民自己承擔返。」雖然所有抵港核酸檢測取消，但會發出健康措施建議。在抵港當日（即第0日）至第5日，每日需進行快測及留意自身健康狀況。此措施將於明日實施。

李家超又指，目前外國入境者如無打針是不能入境，但內地沒這個要求。他稱，需先觀察一段時期，但非表示不會作出改動，但先觀察在這次劃一來港旅客檢測要求的大改動下「我哋個疫情情況係點」。若認為疫情在評估下屬於可控，將再進入下一輪檢討。

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特首：陸路是最大人流通關地點

通關方面，李家超表示，通關有3個原則，包括逐步、有序及全面，即第一步成功並暢順都會逐步全面通關。他指，兩地3年未有通關，相信通關需求一定好大，需確保不出亂、通關過程順暢，不出現關口排長龍、擠塞、失控、出亂、以致有人受傷，「我哋都唔想，所以要逐步是第一原則。」

他又指出，陸路口岸是最大人流通關地點，過去在2019年前每日單向接待40至50萬人次，不過現已停運3年，通關最重要是流程配套，例如措施在運作測試是否暢順，通關要求等仍在討論中，希望有一致共識立即提交審批。現已與內地有關單位接觸，希望先前與內地單位有共識後，將方案提中央審批後落實。他指，目標是在1月15日前落實，稱有信心向目標進發。

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國家衞健委周一（26日）深夜公布重大防控政策改變，內地由1月8日起，中外人員進入內地無需再進行核酸檢測和集中隔離（檢疫），只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果便可。

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