立場新聞案｜搜證警讀出立場刊物內容　稱守住真相作扺抗

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今（28日）在區域法院續審，控方傳召負責到立場辦公室搜證的警員作供。其中一名警員在辦公室檢取立場出版的刊物《立誌》，並在庭上讀出該刊物的序。文中多番提及「惡法」，又指當權者講官方版本「香港的真相」，因此「守住真相，必然是我們最低限度能作出的扺抗。」



國安處警員陳龍杰今作供稱，於2021年12月29日早上6時許，和其他警員到《立場新聞》的觀塘辦公室搜查。當時警員把辦公室分為多區，不同警員到不同區搜證，陳則負責A區。

陳在A區搜出鍾沛權、林紹桐的卡片、多部手機和錄音機等，亦檢取 《立場新聞》的刊物 《立誌》。他在庭上讀出《立誌》的序，標題為「企硬立場 守住真相」。內文指抗爭運動似乎已無復舊觀，「在疫情限制與惡法壓城的雙重影響下......接踵摩肩的抗爭場面難以重視。」此外，內文稱當權者講官方版本「香港的真相」，警方指7.21元朗襲擊不是無差別襲擊，而是不同政見的兩派人士勢均力敵、旗鼓相當地衝突。

兩名被告鍾沛權(右)及林紹桐(左)，分別為《立場新聞》的前總編輯，及署任總編輯。(朱棨新攝)

指《立誌》呈現港人在抗爭路上的行動和代價 和「所立之志」

文中續指，「如果惡法、謊言與恐懼已是無法避免的噩夢，那擁抱記憶、守住真相，必然是我們最低限度能作出的扺抗。」而《立誌》便是刊載反送中運動的報導等，呈現香港人在抗爭路上的創意、行動、代價和「所立之志」。同時刊物亦為《立場》之誌，讓讀者「一窺《立場》編輯部上下所秉持的信念等。

文未最後稱，刊物出版過程歷盡波折，尤其在《國安法》的威脅下，幾近難產，但強調「在沒有英雄的時代裡，我們將繼續以筆桿書寫真相，以真相追求公義。」而刊物內容包括統計運物中被檢控的數字和涉及的控罪，最高瀏覽的直播和博客文章。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022