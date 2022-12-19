立場新聞案｜辯方：了解一本書是否煽動須整體看　否則會斷章取義

《立場新聞》被指發布煽動文章，其前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司被控案件續審，控辯雙方律師今午(19日)就永久終止聆訊的申請作總結陳詞，辯方發言時舉例說，要了解一本書是否有煽動意圖，最好整本書閱讀，否則將有斷章取義。現在法庭無法理解其全貌，辯方認為他們已無法得到公平審訊。控方陳詞時反駁稱，若《立場》的所有文章仍然存在，控方或可有更多資料作檢控，現在的狀況，其實反而是對辯方更有利。法官郭偉健把案押後至周四(22日)就這申請作裁決。



警方把篩選餘下的文章銷毀匪夷所思

辯方律師今午先作陳詞，他指警方初時篩選出多於587篇他們認為與案有關的文章，但兩名審視警員在庭上作供時，均不約而同拒絕估算截取的總數。他們用了很多功夫截取了很多文章，再多次進行篩選，最後將篩選出來的文章交予案件主管，之後便把其他文章銷毀。律師認為，這些警員均隸屬嚴謹部門，並在處理嚴重的控罪，但其行為卻明顯不覺得自己的看法或會被覆檢，認為他們的解說不可以接受，並形容是匪夷所思。

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立場的全貌已無法在法庭上展現

律師續指，要了解一本書有否煽動意圖，最好整本書閱讀，否則將有斷章取義之嫌。而《立場》作為新聞傳播的網媒，內容包括眾多議題，並有不同的觀點意見。在這大前提下，辯方應有更好、更多資訊地去呈現事情，把全貌展示予法官。唯如今只剩下587篇文章，其全貌已永遠被剝奪。

警方經思考後才把文章刪掉

律師又指，警方過去某個時間曾管有這些文章，但他們在經考慮後，認為無價值，便把文章刪除，而非不小心地刪掉，導致如今有否正反文章講述同一議題等，都變得不得而知。律師強調，各被告面對刑事檢控，他們有權得在合理、完整及適當的環境下接受審訊，若言權利受到限制，法庭不應該容忍。

控方指若文章仍在只會更有利檢控

主控官回應時卻稱，警方因收到情報，指《立場》將會把大量文章下架，警方須與時間競賽，在短時間內審視大量文件，他們的目標，必定聚焦在是否具煽動性為主，他們當時根本不知道警方會控誰，或《立場》網站會否關閉，主控官直言，如果所有文章仍存在，只會對控方的檢控更有幫助。對於辯方稱他們未能重新獲得所有文章，主控認為該些文章大部份都是博客所寫，或立場的職員撰寫，反問：「點會攞唔番？」

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022