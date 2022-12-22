立場新聞案　控方呈19張FB新擷圖為證　警：被告或探監時吩咐人做

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，辯方申請永久中止聆訊今（22日）被駁回後，案件在區域法院續審。國安處一名警員作供，並呈上19張Facebook擷圖作新證供，該些擷圖均為一名網名「楊天帥」人士的專頁所發帖文，控方稱他們相信「楊」是《立場》英國分社的相關人士，警員稱約兩周前接到指令去擷取，欲以此證立場在英國的運作。辯方卻發現，截圖所示部份帖文，是在鍾及林被捕及還柙後才發布，質疑兩人根本無法指示他人操作，警員回應稱不確定，又說：或兩被告拘留時吩咐他人做的。法官郭偉健最後准全部截圖呈堂。



3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

兩名被告近日才獲准保釋。(詳看下圖)

警員本月收指示再找新證供

國安處警員曾學綸供稱，他在本月8日收到指示，從Facebook擷取19張截圖，並在控方指示下，讀出該些帖文的部份留言，包括：「有左共產黨嘅地方已經唔安全」、「仲有好多笨蛋，唔知亦唔理出面發生咩事」、「香港喺共匪代理人治下，已經沒有希望」等。

呈19張截圖欲證立場英國分社運作

控方其後補充指，上述19張截圖，均取自帳戶名為「楊天帥」的Facebook專頁。他們認為這些截圖可顯示，「楊」在案發時為《立場》的註冊網站公司(即首被告)的員工，又指「楊」有在其Facebook上提及《立場》英國分社的工作，控方認為這些截圖可證明《立場》的海外運作情況。

辯方形容控方諗吓諗吓又畀啲

辯方卻指，《立場》停運、英國分社運作、以及「楊」疑為涉案文章作者等，均是控方一早掌握的資料。案件在預審時，法官已指示控方必須將其依賴的證供，在開審前的交予辯方，控方現在又呈上新證供，辯方形容是：「(控方)諗吓諗吓又畀啲….」，直指做法對辯方不公，亦不尊重法庭指示。惟郭官認為新證物與《立場》英國分社有關，有助審訊，批准呈堂。

部份帖文在兩被告被捕後才發布

警員曾學綸之後接受辯方律師盤問，律師指，兩名被告鍾沛權及林紹桐，均於2021年12月29日被捕，之後一直還柙，二人的手機亦被沒收。然而曾呈上的截圖顯示，涉及的帖文，多在去年12月29日或以後，即鍾及林已在還柙才發布。辯方質疑，2人被拘留的情況下，根本無可能指示「楊天帥」發布帖文。曾回應稱不確定，又說：他們可能在有人探監時吩咐其他人做。辯方又問，新證據所示帖文的留言中，亦存在不同立場的意見，曾同意。

審訊明續。

案件編號：DCCC265/2022