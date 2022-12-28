必理痛缺貨｜多區藥房持續搶購潮及現水貨藥　一盒10粒炒至180元

本港及內地疫情持續嚴峻，對止痛退燒藥需求殷切，其中必理痛價錢更被炒高數倍，記者今日（28日）到旺角及深水埗等地區藥房及連鎖個人護理店視察，除發多款止痛退燒藥均缺貨，部分店舖的貨架更被清空，亦有藥房將一盒10粒的必理痛炒高至180元，亦有店舖懷疑出售水貨藥。



記者今日到旺角、深水埗兩區巡查共11間藥房、2間萬寧及1間屈臣氏，發現絕大部分地方仍然有必理痛缺貨的情況，深水埗多間藥店的幸福傷風素亦缺貨。

位於旺角的一間屈臣氏的必理痛亦缺貨，但貨架擺滿一排「痛熱適止痛退熱片」。(洪芷菁攝)

記者今午到旺角及深水埗等地區巡視了11間藥房、2間萬寧及1間屈臣氏，發現大部分必理痛仍然缺貨，深水埗區則多間藥店連幸福傷風素亦缺貨。

位於旺角的一間藥房在必理痛搶購潮中乘機抬價，更懷疑售賣水貨，例如一盒10粒裝「特快必理痛」炒高至180元，即平均每粒18元。另一個同樣10粒裝「特快必理痛」的包裝文字卻為泰文，疑似水貨。而一盒30粒裝必理痛傷風感冒丸則售330元。另一款必理痛傷風感冒丸（橙色藥丸）則以散裝發售，12粒裝售價98元。

位於旺角的另一間藥房，當記者查詢時，起初稱必理痛缺貨，其後又改口指有售賣必理痛，並展示一個30粒裝必理痛盒子，稱50粒售450元。市面上的必理痛一般沒有50粒裝。

深水埗區則多間藥房均表示必理痛及幸福傷風素等藥物均已售罄。有藥房表示，可能要等到明年才有必理痛返貨。其中一間藥房職員稱，不論幸福化痰素、幸福止痛素及兒童幸福傷風素均出現缺貨情況。

有一款必理痛傷風感冒丸以散裝發售，12粒裝售價98元。(洪芷菁攝)

位於旺角的一間屈臣氏的必理痛亦缺貨，但貨架上卻有大量由印尼生產，名為「痛熱適止痛退熱片」的退燒藥產品，20片裝一盒售價37元。職員不清楚必理痛下次返貨日期，但每次只返貨約20盒，一上架十分鐘搶購完。

位於旺角的一間萬寧不但必理痛及幸福傷風素等藥品缺貨，甚至連史立消喉糖及念慈庵枇杷潤喉糖亦被搶購一空。位於深水埗的一間萬寧缺貨情況同樣嚴峻，只剩下必理痛經痛配方仍有存貨。