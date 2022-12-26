必理痛缺貨｜止痛退燒藥一盒難求　藥劑師：限藥令未能平息搶購潮

內地疫情嚴峻，有市民在港搶購必理痛等止痛退燒藥，到國內轉售，令本港必理痛再度缺貨，有建議指本港應推出必理痛限購令，甚至需登記身份證才能購藥，以平息搶購潮。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，預料本港與內地通關後，搶藥情況或更嚴重，除了藥房外，內地人更可能會向私家醫生購藥，惟現時市面上仍有其他牌子的撲熱息痛存貨，認為搶購潮未及第五波疫情時嚴重，暫未需要考慮「限藥令」，「藥物係救命、同身體健康有關，依家未去到呢個程度」。他亦質疑限購的實際作用：「講真如果國內人落到嚟，佢都好容易畀錢個香港人幫佢買或者讓盒藥畀佢，即係畀百幾蚊你（幫我）買盒藥。」



▼12月10日 市民搶購必理痛等止痛退燒藥藥物▼



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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，留意到社區藥房的名牌止痛退燒藥賣斷市，如必理痛、幸福傷風素、樂信咳水等港人熟悉的品牌，當中必理痛所屬的藥廠葛蘭素史克（GSK）入貨較慢，故名牌藥有缺貨情況，他估計通關後搶購情況或更嚴峻：「通咗關之後喺社區搶購可能仲緊要啲，同埋私家醫生，因為國內人可以同私家醫生買藥或者睇病。」

GSK係全球配給，所以點解佢話就算下一次來貨，都要一月中先有，就因為佢全世界配給，所以佢唔會為咗香港人而飛一批（藥）嚟。 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片 / 高仲明攝）

他指，市面上其他港產撲熱息痛仍有足夠供應，但建議要買有原裝盒的藥物，盒上會標明相關藥物的本港註冊編號，以便查證。他呼籲市民不要購買散裝藥：「散裝意思可能有個大樽，入住好多散修修嘅撲熱息痛藥丸，然後倒喺個膠袋度賣畀市民，呢啲我哋覺得唔可靠，因為唔知度個來源，同埋冇一個過期日子。」

對於有聲音要求，政府在通關後，限制僅容許港人購買必理痛，崔俊明認為，若搶購潮致社區藥房經常缺貨才有需要考慮「限買令」，惟現時必理痛缺貨問題未及第五波疫情時嚴重，公營醫院的供應和存貨亦穩定，「呢個時間唔需要去到咁緊要住，你出示身份證先賣畀你，講真如果嗰個國內人落到嚟，佢都好容易畀錢個香港人讓畀我，即係畀百幾蚊你（幫我）買盒藥」，而「藥物係救命、同身體健康有關，未去到呢個程度。」

崔俊明五項建議：



1. 市民不要恐慌囤藥，「如果唔係就會炒高，盞益咗啲商家」

2. 部份慢性病人在醫院領取撲熱息痛等多種藥物，有關病人若家中仍「有藥剩」，便可暫停領取有關藥物

3. 病人別為領取撲熱息痛而湧到急症室求醫

4. 政府亦可要求生產撲熱息痛的本港藥廠，盡快加大生產量

5. 港府向國內藥廠要求先向香港配給一批撲熱息痛



陳凱欣。（資料圖片）

立法會議員陳凱欣亦表示，留意到一般藥房無法購買退燒止痛藥，她亦接獲個案求助指無法買到撲熱息痛，形容現時是重蹈疫情爆發初期，口罩匱乏的情況。她認為政府至今未有向市民提供足夠資訊，包括缺藥的原因、缺藥較嚴重的地區等，亦無派「定心丸」指，公營醫院仍有足夠撲熱息痛，無法排除市民的憂慮。

她指，今日到藥房巡視後發現，除了必理痛等名牌止痛退燒藥被搶購一空外，散裝撲熱息痛仍然有售，而且售價亦僅10元一排，認為售價不高，呼籲買不到必理痛的市民，可以轉購其他牌子的撲熱息痛，市民不應過份擔心。

對於設「限買令」的建議，陳凱欣則指，要出示身份證才可買藥的手法極端，而第五波疫情搶購潮更嚴重時，政府亦無下此禁令：「好似係我哋就係唔想畀內地或者其他地方嘅人買喇，我哋如果要行到呢一步，我覺真係……好嚴峻，如果真係行到呢一步，就真係好負面啊個感覺。」

喺第五波疫情嘅時候，我哋香港都冇曬Panadol（必理痛）、連花清瘟（膠囊）又搶，當時係邊個畀貨我哋呢？大家要調返轉諗一諗。 立法會議員陳凱欣

她認為，政府早前已為每家每戶派發抗疫包，故大部份市民已有足夠的藥物，認為港府應檢視自己的能力，與內地政府接洽，為內地有需要的地方提供撲熱息痛等藥物，「統籌返點樣去提供藥物支援畀內地，亦都同市民講，我哋自己已經安排咗點樣去有序運送藥物，而唔係再喺市面上搶購藥物。」