撤疫苗通行證　田北辰轟政府：有冇搞錯？　料通關初期3萬配額

政府今（29日）起放寬絕大部份社交距離措施，包括取消疫苗通行證等。實政圓桌立法會議員田北辰表示，極力反對取消疫苗通，強調疫情高企、最新逾5,000人住院，長者三針接種率亦只有約79%，擔心醫療系統超負荷，「以前（醫務衞生局局長）盧寵茂口口聲聲話一定要打齊針先除口罩，因為會入院，今日又放寬……呢個政府有冇搞錯，以後講嘢仲有人信佢？」



他又預料，香港與內地通關初期人數限額約3萬左右，亦期望高鐵恢復載客後可全面開放各個高鐵站，但認為兩地通關檢測要求要雙向，即事先提供核酸檢測陰性證明，亦應要求已打齊疫苗。



▼12月28日 政府公布取消疫苗通行證▼



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田北辰：最反對現時取消疫苗通 政府說辭反覆

目前身在日本東京的田北辰今早在電台節目表示，各項放寬中，唯一極力反對取消疫苗通行證一項，亦認為不少專家都會反對，因即將農曆新年，長者3針接種率約79%，但疫情仍然嚴重，最新有5,000多人住院。他稱下月初通關後，亦會有不少南下同胞，擔心公立醫院「爆哂」，認為在這時後取消是絕對站不住腳，「最反對最反對呢啲時候取消。」

他又說，昔日盧寵茂強調要打齊針才可除口罩，減少中招入院對醫療系統負擔，但今日即放寬措施，認為當局說法反覆，「呢個政府有冇搞錯，以後講嘢仲有人信佢？」

以前盧寵茂口口聲聲話一定要打齊針先除口罩，因為中招會入院，我醫院搞唔掂……今日又放寬，又唔講5,000幾人住院，琴日講嘅嘢今日咁快冇咗，呢個政府有冇搞錯，以後講嘢仲有人信佢？ 立法會議員田北辰

田北辰。（鄭子峰攝）

田：料初期3萬配額

至於通關方面，田北辰稱期望初期可有10萬配額，但預料現時初期只有3萬配額左右，如果1月8日開始通關，料至農曆新年可有30至40萬人北上，故亦能接受。他強調，通關後兩地檢測要求應要雙向，即港人返內地要有核酸陰性證明，內地人到港亦應有同樣要求，亦應要求已打齊疫苗。

他又指，紅磡站的直通車已經「無咗」，期望高鐵恢復載客來往後，可由西九龍站直達廣州東，不需先到廣州南。

▼12月28日 李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼

