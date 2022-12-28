強檢大廈停止｜949人無檢測共被罰949萬　馬鞍山錦暉苑成全港之冠

政府今日（28日）宣布取消強制檢測公告，上榜大廈居民須接受核酸檢測、違者或被罰款一萬元的規定已成歷史。《香港01》翻查資料發現，今年共有至少2,459人違反大廈強制檢測令，其中至少949人被票控定額罰款，即共貢獻庫房949萬元。



強檢罰款之冠，是8月政府突擊檢查馬鞍山錦暉苑居民有否檢測時，揭發66人沒有做檢測，執法人員票控當中36人，庫房共入賬36萬元，為罰款最多的一次執法行動。不過發現最多人沒有做檢測的一次，卻是同月在長沙灣凱樂苑凱碧閣的執法行動，發現有168人沒有做檢測，但執法人員只向24人作出票控。



▼12月28日 李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼



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全年2459人違強檢令 39%被票控需各交罰款1萬

《香港01》翻查資料發現，第五波疫情後港府恢復強制檢測公告，每次上榜大廈由十幢至近百幢，其後數日當局會派出執法人員，於早上在大廈出入口攔截強檢大廈的居民，檢測手機短訊，有否按照強檢公告前往進行核酸檢測。

執法人員針對未按照規定進行檢測的人士發出強制檢測令、甚至對部份人作出票控，需繳一萬元罰款。全年共有至少2,459人違反強制檢測公告，當中至少949人被罰款，共為庫房進賬949萬元。

▼今年8至12月強制檢測突擊執法紀錄▼



10月得罰金263萬單月最多

凱樂苑凱碧閣168人無檢測破紀錄

統計顯示，10月有446人違反強檢令，當中263人被罰款，共涉263萬元。而8月最多人被違反強制檢測公告，共有768人違反，其中155人被罰款一萬元，合共進賬155萬。

政府8月25日突擊檢查馬鞍山錦暉苑，有562名受檢者，當中66人違反強檢令，共有36人被罰款，需共繳36萬元，為全年罰款最多的一宗。另外，8月30日政府檢查發現長沙灣凱樂苑凱碧閣有168人違反強制檢測公告，為最多記錄，惟只有24人被票控各罰款一萬元。

只突擊檢查約10幢公屋 知情人士：公屋居民「較聽話」

違反強檢令的多為居屋與私樓居民，僅有約10幢公屋大廈有居民違反強檢令，其中10月有4幢，涉富山邨、禾峯邨、葵芳邨和華厦邨；11月3幢，涉橫頭磡邨、逸東（一）邨和洪福邨；12月有富泰邨和和樂邨等。

知情人士指出，執法行動並特別針對私樓和居屋住戶而特別放過公屋住戶，而是執法經驗顯示，公屋居民「較聽話」，多數會按強檢公告前往檢測，但尤其是私樓居民，不時都被發現有較多人無做檢測。

▼12月23日 最後一次強制檢測公告▼



兩大廈年內上榜10次

「01研數所」整理數據發現，由年初至12月13日當局宣布縮減強檢當日計算，本港合共有超過1.5萬個地點曾被納入強制檢測公告，當中不少地方都多次上榜。最誇張是有公屋上水彩園邨彩湖樓及居屋大埔寶雅苑家和閣，今年內至少10次上榜，更試過連採樣站也被納入強檢名單！