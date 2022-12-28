疫苗通行證取消　師生每日快測維持至明年1.31　2月起全日授課

撰文：劉夢婷
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政府今日（28日）公布取消疫苗通行證等大多數防疫限制，教育局局長蔡若蓮今晚在社交媒體撰文，公布維持教職員及學生每日回校前量體溫及快測，直至明年1月31日，明（29日）起取消入學校疫須有疫苗通行證。原定2月起需九成學生已打足夠疫苗針數才可全日授課的規定取消，改由明年2月起，中學先回復至全日授課，兩周後小學及幼稚園全日班也全日面授。

▼12月28日　政府公布取消疫苗通行證▼

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中小幼學生暫每日上學前需快測　未定2.1起是否取消

醫務衞生局局局長盧寵茂在今日記者會上，教育局會審視學校情況檢視學校快測安排，初步考慮小學幼稚園因自理能力低，會維持每日快測。中學生如何？

蔡若蓮在帖文中表示，考慮到校園內師生密集交流互動，活動頻繁，傳播風險較高，加上學生、特別是年幼的學生是重點保護群組之一，維持教職員及學生每日回校前量體溫及完成快測，包括包括中學生，直至2023年1月31日，快測結果呈陽性不得回校。期間維持接種率達指定水平的學校才可全日授課。

中學明年2.1起全日授課　小學及幼稚園全日班2.15開始

蔡若蓮續稱，由2023年2月起逐步有序恢復全日面授課堂，2月1日起中學首先全面恢復全日面授課堂，2月15日起小學和幼稚園全面恢復全日面授課堂，政府亦將檢視及適當調整學校師生在每日回校前完成快測的要求。

▼9月1日　創知中學開學有學生補做快測▼

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明起入學校無需疫苗通行證　學生可進行課後活動

蔡若蓮公布，學校疫苗通行證將由明日12月29日起取消，所有教職員及其他人士無須持有效疫苗通行證可進入學校；所有學生可進行課後活動，而乏人照顧學生亦可留校活動。

蔡若蓮呼籲家長盡早為子女安排接種疫苗，並稱教育局繼續為學校提供適當支援。

▼9月1日福建中學附屬學校開學▼

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▼12月28日　李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼

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