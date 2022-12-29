劉宇隆料港疫情已屆頂峰正在橫行　最快兩周後可取消確診者隔離令

大部份防疫措施今日（29日）起取消，僅口罩令及確診者隔離令仍然維持。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，據目前確診數字、大廈污水檢測病毒量等，已迫近年初水平，預料現時已屆疫情頂峰，並在頂峰橫行，但仍未知要橫行多久。他稱，過了今年年底、下月初後，若每日確診數字回落至1萬多宗水平，可考慮取消確診者隔離令及海外人士入境疫苗要求，如果疫情無反彈，更可在農曆新年後考慮取消口罩令。



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劉宇隆今早在電台節目表示，現時單日逾2萬人確診，大廈污水檢測病毒量亦已迫近年初水平，身邊不少人亦已染疫，形容整體疫情形勢已達至頂峰，並處於橫行狀況，「橫行幾耐就唔知。」

口罩令可待冬天、農曆年假後再作考慮

他指病毒已流轉到最飽和，之後會開始回落，曾染疫人士短時間、即3至6個月內亦不易再中招，除非有另一種變種病毒株出現，故認為最快兩星期後、即下月初回落至1萬多宗水平，就可取消確診者隔離令。

至於口罩令方面，他指過去冬季流感高峰時亦不時要戴口罩，認為為了保護脆弱人群，冬天應常規戴口罩，至於其他人及在室外通風量大的地方，即可待冬天過後、農曆年假後再作考慮，「口罩對社會成本最低，但有效系數最高，無理由取消咗先。」

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

他又說，目前190萬劑二價疫苗供應充足，在公共衞生層面上，接種三劑疫苗已經足夠，高風險人士及長者則需接種第四針。他說，其他市民若希望第二價疫苗或第5針，屬於額外及個人選擇，主張應個人自費，而非用公帑支付，並稱該些公帑應用在其他防疫層面，例如改善安老院及劏房狀況等。

若打二價疫苗或第5針應自費

問及通關後，內地人士入境是否應有疫苗接種要求，劉宇隆稱目前內地用「極大步走」方案放寬，放寬速度乃香港的3、4倍，過去11月底至12月已有不少大城市疫情已過頂峰，例如北京已過1星期、上海亦已接近，該些城市確診數會慢慢下跌，而活動能力強的人士亦已感染康復，內地亦有9成人已接種兩劑，料該些人未來3至6個月內都不會再中招，故可不設疫苗要求：「要求打針冇意思，再設限會有阻礙，歐美地區來港都係咁，要感染都感染哂。」

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