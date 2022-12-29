告別疫苗通行證　「零針」長者10個月來終於酒樓嘆茶：自由啲！

「疫苗通行證」實施逾10個月，今日（29日）正式落幕，有一針未打的老人家今日急不及待到茶樓「打躉」，嘆久違的一口茶。連月來不曾染疫，被問及為何不接種疫苗，老人家指「打唔打針冇所謂，打死咗好多個人，唔打我咪幾好，安心！」對於政府取消疫苗通行證，他回應說：「開心啲、自由啲！人生係自由㗎嘛！」



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「零針」伯伯：「唔打（針）我咪幾好」

旺角倫敦大酒樓今晨近乎滿坐，不少老人家與上班前的仔女聚集飲早茶。沈伯伯與沈婆婆一針未打，自疫苗通行證實施10個月以來，從未到酒樓飲茶。過去日子他怎麼過？他回說：「樓下街市下面都有賣點心，咩都有得賣，過嚟呢度飲個茶、食啲嘢會好啲咋嘛。坐喺度飲茶食嘢舒服啲、開心啲。」

二人對接種疫苗存健康考慮，一直過著與他人不同的「無針生活」，今日始出來食飯放鬆。對於疫下政府措施萬變，他表現豁達：「打唔打針冇所謂，打死咗好多個人，唔打（針）我咪幾好，安心」。政府終於取消疫苗通行證，他開朗地說：「開心啲、自由啲！人生係自由㗎嘛。」

沈伯一針未打，自10個月以來未飲過茶。。（夏家朗攝）

一家七口只剩他們二人不曾打針，上周四（22日）的冬至，二人遵守政府防疫措施，留在家獨自渡過，未有與家人團聚，「仔仔女女都冇返嚟， 走埋一堆唔啱㗎嘛，政府都話唔好呀，麻煩呀嘛。」之後會否約返仔仔女女出嚟食飯？沈伯伯隨即回答「梗係要啦」。

被問及取消疫苗通行證會否擔心增加感染風險，他認為整個世界一模一樣的問題，「政府擔心啫，我哋唔擔心」，現時周圍都是確診個案，唯有再多人地方保持社交距離。

▼12月28日 政府公布取消疫苗通行證▼



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何婆婆：冇打針乜事都冇 佢哋打咗中幾針

一向不喜歡外出的何婆婆，較多在家中煮飯或買外賣。隨着疫苗通行證取消，今日她被一對子女拉出來相聚，笑言對她無影響，但認為一早應該取消，「我哋呢啲冇打針乜事都冇，佢哋（仔女）打咗針嗰個中幾次。」

她又擔心香港即將與內地恢復正常往來，內地疫情影響香港，感染風險增加，所以趁通關之前，出外用膳，之後確診個案增加，就會減少外出次數。

一向不喜歡外出的何婆婆，今日（29日）她被一對子女拉出來相聚，認為一早應該取消疫苗通行證，「我哋呢啲打咗針乜事都冇，佢哋打咗針嗰個中幾次。」（夏家朗攝）

酒樓常客：開心有孫仔陪我飲茶

每天均到酒樓「打躉」的鄧太已打齊針，不過20多歲的孫仔只打了兩針，因為皮膚出紅疹不願接種第三針，表明「唔想搵條命嚟校飛」。早前疫苗通行證限制下，孫仔亦已多月未能於餐廳堂食，一家人做節亦只能於家中相聚，對於今後疫苗通行證取消，她說：「好開心，我冇影響，但佢（孫仔）可以陪我飲茶。」

她說，準備相約一大班朋友聚會「開心吓」，女兒快生日亦可以一齊慶祝。但她表示，政府放寬防疫措施，始終對疫情有影響，加上目前冬季流感仍然嚴峻，認為最重要是繼續維持口罩令，「暫時都係安全啲好」。

每天均到茶樓「打躉」的鄧太已打齊針，取消疫苗通行證準備相約一大班朋友聚會「開心吓」。（夏家朗攝）

酒樓經理料生意回復疫前八成

酒樓經理蘇先生表示，政府實施疫苗通行證後，酒樓只有疫情前的四成生意，隨着政府大幅減少多項防疫措施，預計酒樓生意可回復疫情前七至八成。

蘇先生指，基於疫情風險及人手不足，目前酒樓仍維持過去防疫措施，包括每天清洗冷氣及抽氣扇，餐桌保持1.5米距離：「疫情前同疫情期間嘅人手係唔十足，而家想請返十足人手，又驚佢突然間爆發，又點呢？所以嚟講，盡量都希望保持現狀先，慢慢加返人手。然後人手許可嘅、疫情又許可嘅，會擴闊返營業範圍。」

晚市生意方面，明年正月及3收到較多晚市預約，大多為家庭聚會。市民未來舉辦婚宴大多不會大排筵席，酒樓生意目標放眼在同鄉會、工會、商會及學校等團體的宴會預約 。

酒樓經理蘇先生表示，政府實施疫苗通行證後，酒樓只有疫情前的四成生意，隨着政府大幅減少多項防疫措施，預計酒樓生意可回復疫情前七至八成。（夏家朗攝）