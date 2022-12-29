前年遊行被裁違限聚令　曾健成等7人求上訴至終院　高院拒批許可

工黨及社民連在2020年的五一勞動節，於金鐘辦遊行，被票控違限聚令，李卓人、梁國雄、黃浩銘等8人經審訊後被裁定罪成，遭判緩刑。8人早前不服定罪及判刑上訴被駁回，其中7人再向高等法院申請上訴至終院。法官黃崇厚上周聽取各方陳詞後，今（29日）頒判辭指，法庭早前裁決是基於事實裁斷，即使考慮了相關憲法權利，也不認為各人參與聚集有任何合理辯解，因此拒批上訴至終院的許可證明書。但各人仍可以直接向終院申請許可。



本案原本涉及8名被告，分別為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄，他們被控於2020年5月1日，在金鐘夏慤道海富中心外，參與受禁群組聚集。他們罪成後，被判監14日但緩刑18個月。吳文遠未有向終院提上訴，其餘7人均有申請。

法官認為被告在案中沒有合理辯解

黃官在判辭中指，上訴方爭議構成599G章下「羣組聚集」及「受禁羣組聚集」的前提，在於參與者相距少於1.5米。但根據規例對「羣組聚集」及「受禁羣組聚集」的定義，以及考慮到案件整體情況及規例實施的目的，黃官認為上訴方提出的前設並無可爭辯之處，法庭早前裁定本案涉及「受禁羣組聚集」是基於事實裁斷。

針對上訴方指上訴人參與遊行是行使憲法權利，可被視作有合理辯解，黃官則反駁，在衡量過相關憲法權利，仍不覺得上訴人有合理辯解，即使上訴方將此視作法律議題，這一議題也純屬基本事實裁斷，不認同上訴方稱法庭採用相稱性測試有誤。

黃官又指，他早前駁回上訴時，裁定原審定罪及判刑並非過重，是在按照既定法律原則及考慮案件所有情況後，所得出的事實裁斷，上訴方沒有足夠理據，證明法庭錯誤判斷定罪及判刑合符相稱性。基於上述因素，黃官拒絕向上訴人批出申請至終院的許可證明書。

案件編號：HCMA187/2021