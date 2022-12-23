2020年參與五一遊行被指違限聚令　曾健成等7示威者求上訴至終院

工黨及社民連的多名成員連，前年五一勞動節在金鐘遊行，被裁定違反4人限聚令。他們早前向高等法院提上訴，遭法官黃崇厚駁回。其中7名被告有意提出終極上訴，今(23日)再向高等法院申請上訴至終審法院的證明書。上訴人認為應該就法例中的合理辯解等議題，交予終院處理。黃官聽取陳詞後稱在1個月內以書面頒佈裁決。



吳文遠未提出上訴申請

本案原本涉及8名被告，分別為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄，他們被控於2020年5月1日，在金鐘夏慤道海富中心外，參與受禁群組聚集。他們罪成後，被判監14日但緩刑18個月。吳文遠未有向終院提上訴，其餘7人均有申請。

上訴人之一的曾健成今有到法庭。(朱棨新攝)

曾健成指限聚令為禁政治聚集

被告之一的曾健成在庭外指，自疫情後，限聚令為政府手上的「王牌」，禁制政治上的聚集。他又以早前卡塔爾世界盃為例，球迷可以不戴口罩入球場，質疑為何香港人仍需戴口罩，和遵守限聚令。

爭議599G條涉群體聚集 的條文

上訴方提出多項爭議，包括如何詮釋第599G《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》中「受禁羣組聚集」、參與和平集會是否構成合理辯解，以及相距不少於1.5米的兩組人，是否構成「羣組聚集」等。

法官黃崇厚今稱，案中是否有合理辯解，屬事實裁斷；上訴方則強調是否有合理辯解，涉及相稱性測試，屬法律爭議，應交由終院處理。律政司則反對案件交由終院處理，指上訴方的爭議是沒有合理可爭議之處。

案件編號：HCMA187/2021