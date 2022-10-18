社民連及工黨等8成員　前年勞動節示威被指違限聚令　上訴駁回

工黨及社民連在2020年的五一勞動節，於金鐘辦遊行，被票控違限聚令，有份參與的人士，包括李卓人、梁國雄、黃浩銘等8人，經審訊後被判罪成，判監14日但緩刑18個月。8人不服定罪及判刑上訴，高等法院今（18日）下判辭，駁回8人的上訴，全部維持原判。黃浩銘及曾健成今亦有到法庭，他們稱暫不評論判辭，但認為限聚令已應被撤銷。



8名上訴人：郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄，他們被控於2020年5月1日，在金鐘夏慤道海富中心外，參與受禁群組聚集。

黃浩銘及曾健成今有到法庭取判辭，黃稱暫不評論判辭，但覺得限聚令至今應被撤銷。（朱幼麗攝）

他們在上訴時曾爭議限聚令是否合憲，又指他們分成兩組人遊行，並有保持距離，認為他們的和平示威權利不應受到干預。律政司代表卻反駁指，法例雖指出每距離1.5米是合適，但不代表1.5米就是金科玉律，只是讓執法人員有一個指標，讓市民保持適當距離，並非如上訴方昨天所講，只要有足夠距離便可假定是不同群組。

案件編號：HCMA 187/2021