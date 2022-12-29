指放寬防疫心理關口是確保市民健康　盧寵茂：不反對刪除安心出行

新冠肺炎疫情三年，大部分防疫措施終在今（29日）放寬。醫務衞生局局長盧寵茂早上出席電台節目時回應是否刪除安心出行應用程式時指，「大家手機有無數APP（應用程式），有啲人對自己有咩APP都唔知」。他亦指，安心出行應用程式仍有不少功能，但「有啲人如果唔鍾意，覺得佢（安心出行）無用，想取消咗佢，我哋無任何反對。」



盧寵茂又被問到放寬措施是否要過心理關口，盧寵茂表示，自己唯一心理關口是如何確保市民健康及醫療系統服務，「不係個人有咩障礙，都係考慮香港整體利益。」



▼12月28日 政府公布取消疫苗通行證▼



+ 3

繼政府在兩星期前宣布取消掃安心出行後，政府昨（29日）再宣布取消疫苗通行證，亦意味著安心出行應用程式已被廢武功。盧寵茂今出席電台節目時，被問到可否刪除安心出行應用程式時指，安心出行應用程式仍有不少功能，如檢測碼及儲存針卡功能等，但「有啲人如果唔鍾意，覺得佢（安心出行）無用，想取消咗佢，我哋無任何反對。」

大家手機有無數APP（應用程式），有啲人對自己有咩APP（應用程式）都唔知。安心出行仍然有啲功能，大家覺得佢有用可以Keep住佢，......，有啲人如果唔鍾意，覺得佢無用，想取消咗佢，我哋無任何反對。 醫務衞生局局長盧寵茂

盧寵茂：考慮香港整體利益

在過去多個月的放寬防疫措施路途上，醫務衞生局的官員均強調，疫苗通及口罩令是最後的階段才放寬。事實上盧寵茂在上周六（24日）亦曾一度表示疫苗通仍要堅持，惟四日過後卻宣布取消疫苗通行證。被問到其是否有什麼有心理關心要過，盧寵茂表示，自己唯一心理關口是如何確保市民健康及醫療系統服務。

他續指，「政策得一個，但市民同專家有嘅意見卻唔止一個」，故作為政策局要考慮如何平衡各方面的意見，在考慮過疫苗接種率、疫情及醫療系統服務後，才可以決定在何時放寬什麼措施，「唔係個人有咩障礙，都係考慮香港整體利益。」

▼12月28日 李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼



+ 4

檢討旅客來港打針要求

至於內地對新冠肺炎的看法改變是否亦為本港可以在此時放寬防疫措施因素之一，盧寵茂表示，無可否認香港「背向中國、聯通國際」，社會上亦有不少聲音希望與內地通關，而通關對香港經濟影響亦好大，「唔好話內地防疫措施，全球都會考慮。」

對於有聲音質疑為何內地來港者不需要接種疫苗，但海外及台灣抵港人士則要接種兩劑疫苗才可來港，他解釋，相關措施是一直沿用的政策，局方正檢討相關造法，未來將會統一入境的要求，至於是「兩邊都要定兩邊唔洗」則仍未思考中，會盡快去決定。

▼12月27日 高鐵西九龍站準備恢復通車▼



+ 3

內地現時疫情嚴峻，盧寵茂亦在節目中被問到是否掌握現時內地疫情情況。他回應時指，不少新冠疫情的訊息都是未經證實，市民不要信謠亦不要傳謠。他重申，內地現時流行的病毒株仍為Oｍicron，「同香港情況係無咩分別。」至於網上有指，內地市民感染新冠會變「白肺」，他引述國家衛健委的說法指此屬嚴重肺炎，但Oｍicron引致肺炎的機會較少。

跟隨世衞標準 公開透明處理疫情數字

近日內地多番更改疫情數據政策，不再公布輕症、無症狀感染數據，有人憂心香港在未掌握內地疫情情況下通關，會令本港帶來爆疫風險。盧寵茂表示，香港有不同途徑與內地交流疫情數據，但承認內地收集數據方式近日有改變，局方會密切監察內地有提供的數據。

至於香港會否跟隨內地一套不再公布輕症、無症狀感染數據？他則指，香港現跟隨世衛的建議的標準，公布過去28日確診、住院及死亡數字，「我地嘅數字一直都係公開、透明」，就算不公開相關數字局方亦會收集數據，供市民查詢。