監警會｜多兩宗涉反修例投訴證屬實　警不禮貌對待記者收口頭訓諭

2019年反修例示威浪潮結束至今近三年，監警會今（29日）召開例行會議，公布最新涉及反修例事件須匯報投訴調查結果，已通過的578宗投訴中，有195宗獲得通過全面調查，共涉及318項指控，當中30項指控獲證明屬實，另公布多兩宗被列作指控屬實的個案，包括有記者遭噴胡椒噴霧後被警員以不禮貌用語對待，以及有被捕人被拘留期間要求就醫遭延誤處理，涉事警員隨後被口頭訓諭。

此外，今年共有139名警員受到處分，包括兩名於北區醫院毆打被捕老翁警員，及5名涉及佔中毆打案警員，合共7人需接受刑事訴訟。

被問及警方於反修例期間拘捕數以千計人，是否有濫捕之嫌，監警會主席王沛詩回應指，警方逮捕時應有其理據，並會進行調查及搜證，律政司再據事實及法律觀點考慮提出檢控與否。



監警會今日舉行例會，並公布涉及反修例事件須匯報投訴調查結果。（資料圖片/歐嘉樂攝）

監警會公布最新涉及反修例事件須匯報投訴調查結果，已通過的578宗投訴中，有195宗獲得通過全面調查，共涉及318項指控，當中30項指控獲證明屬實，包括9項疏忽職守、6項行為不當、3項濫用職權、7項不禮貌、5項粗言穢語，當中有2項被投訴警員獲警告，餘下個案皆以口頭訓諭處理。

新增兩宗列作屬實的投訴個案詳情如下：



1/ 2020年3月22日，大約凌晨12時，一名記者身處元朗地鐵站附近採訪，隨後因未有配合警方指示遭噴射胡椒噴霧，當時周邊有大群警員，其中一名警員以不禮貌用語及不恰當說話對待，投訴警察課事後翻查相關片段證實事件，雖未能確認其警員身分，但投訴警案課證明不禮貌及行為不當屬實，並給予該日值班警員口頭訓諭，提醒他們執行任務時，應保持專業操守水平。

翻查資料顯示，3月21日正值元朗白衣人襲擊事件8個月，當時網民發起在元朗集會。

2020年3月21日，正值元朗白衣人襲擊事件8個月，大批示威者號召前往元朗抗議行動，期間有防暴警員到場施放催淚彈及拘捕多人。(資料圖片)

2/ 2019年11月10日晚上，有投訴人因身上藏有危險物品被捕，並帶返紅磡警署，投訴人當時要求會見醫生，惟值日官未有適時安排。投訴警察課調查後證實其疏忽職守投訴屬實，並給予該日值班警員口頭訓諭。

另外，監警會表示，2021至2022年度接獲的須匯報投訴個案有1590宗，並通過1705宗個案，共有2747項指控，9成屬輕微指控，餘下一成則屬嚴重指控，包括濫用職權、恐嚇及毆打等。

有投訴人指警員擅開雪櫃飲益力多

其中屬「虛假不確」的指控則按年增加72.2%，合共涉及62項，當中包括有投訴人聲稱遭押返住所「搜屋」時，有警員擅自打開其雪櫃，「拎益力多嚟飲，仲問佢飲唔飲」，惟事後調查發現該名被投訴的警員根本不在場；另有被捕人於黃大仙公園涉集結聚賭，事後聲稱警員曾作毆打及展示不禮貌手勢，惟翻查閉路電視紀錄則發現並無此事，向投訴人展示片段後對方則支吾以對。

今年共有139名警員受到處分，包括兩名於北區醫院毆打被捕老翁警員，及五名涉及佔中毆打案警員，合共7人需接受刑事訴訟；另有兩名警員需紀律覆檢，34人接獲警告，接獲訓諭則有96人。

2019年 警員北區醫院襲擊被捕老翁案：



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被問及警方於2019年反修例事件拘捕數千人，惟事後不少人並無遭到起訴，社會有聲音認為警方濫捕，監警會主席王沛詩則回應指，警方逮捕時應有其理據，並會進行調查及搜證，律政司再據事實及法律觀點考慮提出檢控與否。至於有立法會議員引述保安局局長鄧炳強指，將會於月內決定起訴該6000人與否，被問及是否「拖得太耐」時，她則指，沒有相關言論檔案備存，但強調起訴至檢控的時間長度應視乎案情，「理論上應該檢控就檢控，唔應該檢控就唔檢控，無嘢值得出奇或唔高興。」