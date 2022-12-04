監警會訪西九龍交通行動基地　主席：警民其中一方欠耐性便生磨擦

撰文：陶嘉心
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監警會日前參觀警隊西九龍交通行動基地，了解警方運用科技協助交通執法。監警會主席王沛詩指出，警方日常交通執法備受挑戰，在執法期間，若市民不了解警方的工作程序，或其中一方欠缺耐性，便有機會產生磨擦，繼而衍生投訴。

監警會到訪西九龍交通行動基地，了解警方運用科技協助執法。（監警會提供相片）

監警會指出，在過去五年，與交通相關的投訴個案數目，均佔每年整體投訴數字接近20%，當中逾九成涉及疏忽職守、行為不當、態度欠佳等指控，會方已提出14項改善建議。

警方交通總部代表指出，流動攝錄隊和電子告票系統有效打擊違例泊車，亦可降低告票的爭議比率和相關的投訴；本年度引入的「車內速度及自動車牌識別綜合系統」，則進一步增強打擊交通罪行能力；今年推出「影住駕」微信小程式，讓市民網上舉報非緊急交通違例事項。

監警會委員獲邀參與示範打擊酒後駕駛的「檢查呼氣測試」，以及針對藥駕和毒駕的「快速口腔液測試」，後者大幅縮減檢測時間，而且準確度高，增強舉證可靠性和執法效能。

監警會主席王沛詩表示，香港人口稠密，道路基建發達且路況複雜，令警方日常交通執法備受挑戰，在執法期間，前線警務人員不時要與市民溝通接觸，「若市民不了解警方的工作程序，或其中一方欠缺耐性，便有機會產生磨擦，繼而衍生投訴。」

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