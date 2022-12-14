監警會｜還押漢8度稱被囚犯威脅　警員僅上報1宗　疏忽職守證屬實

撰文：孔繁栩
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監警會今日（14日）向立法會呈交2021/22年度工作報告，當中涉及一名還押人士的投訴，他控訴在荔枝角收押所被其他在囚人士威脅，10個月內至少提出8次求助，但警方只處理其中一項求助。監警會調查發現，負責收求助表格的警員在「未知原因」下未有呈交其餘7份表格，「疏忽職守」指控獲證明屬實。

另一名女警懷疑一部高性能車輛非法改裝而發出驗車紙，車主一個月後驗車，並沒發現警方所述情況，於是投訴女警「濫用職權」，由於車主有可能在驗車前已修正，故投訴歸類「無法證實」，但監警會建議警方，安排前線配備攝影器材，即場拍攝保留證據。

監警會通過個案中，共139名違規警員需接受跟進行動，當中7名警員受「刑事訴訟」。（資料圖片）

監警會在2021/22年度接獲投訴警察課1,590宗須匯報投訴，按年增加16.7%，通過須匯報投訴1,705宗上升22.7%。

毆打指控119宗　3宗「證明屬實」

本年度通過2,747項指控，按年上升18.9%，經全面調查的指控有881項，當中83項被列為「獲證明屬實」佔9.4%，44項被列為「未經舉報但證明屬實」佔5%，其中「毆打」指控涉及119宗，有3宗「獲證明屬實」。

監警會通過個案中，共139名違規警員需接受跟進行動，當中7名警員受「刑事訴訟」，分別涉及2019年北區醫院虐打老翁案及佔中「七警案」；另有2人受「紀律覆檢」、34人被「警告」及96人遭「訓諭」。

警「未知原因」下沒呈交其餘7份求助表格

監警會期內向警方提出24項改善建議，其中涉及一名還押荔枝角收押所投訴人，指稱被其他在囚人士數度威脅，多次請求警方協助，懲教署在10個月內將8份求警協助表格傳真至警署。然而，警方只確認收到其中一份表格，投訴人投訴警方未有處理餘下7份表格，導致其刑事案件的調查延誤，指控「疏忽職守」。

監警會和投訴警察課均認為，警署確實收到其餘7份表格，但負責接收表格的警員卻在「未知的原因」下，沒有把表格交予刑事調查隊，指控分類為「獲證明屬實」，警務處與懲教署事後設立跟進機制，會在傳真後以電郵確認收發表格。

一名還押荔枝角收押所投訴人，指稱被其他在囚人士數度威脅。（資料圖片）

女警要求涉非法改裝車主驗車　缺相片佐證

另一項改善建議涉及「車輛檢驗命令」，一名女警懷疑一輛高性能車輛有缺點並經非法改裝，涉加裝的擾流器、不合規格的座位，以及懸掛在車頭防撞槓上的玩偶狀物件，一名高級督察跟進後將報告轉交予運輸署，由運輸署向車主發出「車輛檢驗命令」。

在一個多月後，車主將車輛送檢並沒有發現任何警方所指的情況，遂投訴名女警「濫用職權」。投訴警察課認為，投訴人有可能在檢驗前已預先修正，把指控分類為「無法證實」。

監警會曾會見兩名涉事警員，雖然未能提供證據支持當日行動，但認為未有獨立證據證明女警有否犯錯，監警會建議警方為前線提供合適的隨身攝錄裝置，以助保存證據。

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