「零針」市民「重獲自由」　即約睇戲食飯　嘆過去防疫措施不公

「疫苗通行證」今後成為歷史，「零針」市民終可擺脫「枷鎖」。自僱人士 Ling Ling 是其中一人，她指今日（29日）難得「重獲自由」，隨即與朋友相約到旺角一間餐廳食飯，然後「行街睇戲直落」，生活終於復常。



她坦言，回想過去日子並不好過，「我嘅生活應該由我自主」，又批評「疫苗通行證」變相控制其生活，對「零針」人士而言並不公平。



截至今日（29日），本港已接種第一劑新冠疫苗的人口達94.6%（6,907,971人），亦即僅餘5.4%（約393,174人）為「零針」市民。作為社會上的小眾，Ling Ling 認為，接種疫苗不是一件壞事，但覺得自己身體免疫力能夠足以抵擋病毒，亦不想有副作用，故「唔想打一啲唔屬於我嘢落個身體度。」

重獲自由之前，Ling Ling 社交活動減少，膳食只能依靠外賣或親自下廚，但她亦從中找到樂趣，「屋企人會成家人喺屋企食得好開心，唔使出嚟逼。」她又笑言，因為「疫苗通行證」多了在家自行煮食，令自己手藝更上一層樓。

Ling Ling 一家只剩她未有打針，本港昨日取消「疫苗通行證」一出，Ling Ling 心情興奮不已，「噚日一聽到我哋已經『yeah』！」、「我唔知點形容（心情），成家人都『嘩！你勝利咗啦！』」她手機亦隨收到朋友訊息；「喂！出嚟食嘢呀！」

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「疫苗通行證」限制之下，「零針」市民於過去逾10個月無法進入食肆、健身中心、戲院及美容院。Ling Ling 坦言對她影響不大，但仍覺得相關措施對於「零針」者不公：「我嘅生活應該由我自主，而家多咗呢個（疫苗通行證）控制晒我嘅生活，我就覺得好唔公平。」

Ling Ling 今日到餐廳食飯之前，已自行進行快速抗原測試。她說，會繼續做一些應該做的防疫措施，不會過於放鬆，又指一旦自己不舒服，亦會做快速抗原測試，並會衡量自己有沒有危害到公眾健康才會外出，相信即使染疫病徵亦不嚴重，只要不傳染給他人則可。

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她形容，政府取消「疫苗通行證」可能是「全香港人嘅勝利」。香港與內地通關指日可待，被問及會否擔心感染風險增加，她回應說：「我覺得三年我哋都可以咁樣過生活，我會覺得平常心去對待。」

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