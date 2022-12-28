疫苗通行證周四取消　近40萬人一針未打　「零針」白領嘆心情矛盾

港府宣布周四（29日）起放寬多項防疫措施，包括取消已實施逾10個月的「疫苗通行證」。有一針未打的「零針」市民慨嘆終「重獲出入自由」，任職大專院校的羅小姐得悉解禁後則直言心情矛盾，雖然終可入食肆堂食，但同時擔心下月初與內地通關，將有大批內地旅客湧港，或令本港疫情再添暗湧，一旦二次感染恐難買藥物。



網上多個「零針」人士聚集的社交平台群組則見悲喜交集，有人認為苦盡甘來，亦有網民坦言已受「疫苗通行證」所累遭打爛飯碗，難感高興。



▼12月28日 政府宣布取消疫苗通行證▼



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首針接種率達94.6%

「疫苗通行證」自今年2月24日於本港全面實施，未符接種疫苗劑數人士，一律不得進入食肆及健身室等部份指定處所，政府大樓也禁止進入，除非領有醫生簽發豁免證明書。隨後亦擴大適用範圍至5歲或以上兒童。

截至今日（28日），已有690萬人已接種至少一針疫苗，佔全港合資格市民94.6%，餘下5.4%則屬「零針」人士，按此推算，即逾39萬人從未打針。

「零針」羅小姐因不時出現心悸而拒打疫苗

不願上鏡受訪的的羅小姐，是其中一位「零針」市民。她自小身體欠佳，兒時曾因呼吸困難求醫，醫生亦確認其胸骨下陷，「細個嗰陣凹到係可以裝水」，惟幾經檢查後仍未能查獲原因，「一直都擔心自己有隱性心臟病。」

羅小姐指，長大後亦不時出現心悸，「周不時唞氣都好辛苦，好似有人壓住你個心咁，一唞氣就會好痛」，基於健康考慮，遂未有選擇打針。

無法進出食肆，羅小姐只能與男友購買外賣於公園、沙灘或私家車上進食，「雖然係可以解決得到，但備受限制其實都好不爽，天氣好凍時其實都幾係嘢。」(受訪者提供)

成功爭取以每日核酸檢測代替打疫苗 露天地方用膳

羅小姐現於一間大專院校任職，她指於疫苗通行證實施期間獲新工聘請，公司規定需符合打針要求，幾經爭取後，終獲應允以出示每日自費核酸證明代替，「打唔打針其實係個人選擇，但因為呢個政策，令到咁多人失業、搵唔到嘢做，其實真係好反智。」

她續說，社交及用膳情況亦受影響，由於無法進出食肆，上班「放飯」亦只能購買外賣，社交活動及飯聚亦接近「清零」，只好與男友購買外賣於公園、沙灘或私家車上進食，「雖然係可以解決得到，但備受限制其實都好不爽，天氣好凍時其實都幾係嘢，但因為無打針，變相去多了郊外，都算係另類得著。」

羅小姐今年3月曾確診，並獲發歷時半年的康復證明，期間社交生活一度「復常」，但近月已隨康復證明屆滿「打回原形」。

羅小姐未能進入食肆用膳，遂只能於戶外地方用餐。(受訪者提供)

港府今日宣布周四（29日）起取消絕大部份防疫措施，包括取消疫苗通行證。羅小姐得悉後直言心情矛盾，一方面感到開心，「終於可以重獲自由」，但另一方面則憂慮後患無窮，「依家就好似一換一咁，用唔駛再逼針，嚟換取一啲代價。」她解釋，港府大規模放寬後，加上與內地將於1月初通關，擔心屆時大批內地人來港搶購藥物，令市面藥物供應緊張，「依家已經炒到好貴，如果自己二次感染，到時可能會好頻撲，又或者好多人衝落嚟睇醫生。」羅小姐又憂慮，港府開放免檢通關的做法不設防，隨時再令本港陷入大爆發危機。

另一方面，日本及印度先後宣布向中國旅客實施入境限制，入境需接受核酸檢測。其中日本限制香港航班只可於四個機場着陸，羅小姐擔心再有國家會跟隨日本做法。

▼12月28日 中旅社人龍證辦理回鄉證▼



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「零針」網民稱「苦盡甘來」 馬上邀約外出食飯

自港府宣布取消「疫苗通行證」安排後，社交平台多個「零針」人士聚集群組出現不少帖文討論，有人認為「苦盡甘來」，又提到已有不少朋友馬上邀約外出食飯。另有網民大吐苦水，坦言已受「疫苗通行證」所累失業，難感高興，有網民則強調自由本是應得，不應因取消疫苗通行證而感到歡喜。

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▼12月26日 必理痛缺貨▼

