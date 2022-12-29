取消疫苗通行證　何栢良轟錯時機　指零針長者外出用膳染疫風險高

疫苗通行證等大部份防疫措施今起（28日）取消，港大感染及傳染病中心總監何栢良今在電台節目時明言，不同意本港現階段取消疫苗通，擔心在冬季及新年前，會有大量未打針的長者外出用膳，一旦染疫後會增加重症及死亡風險。香港與內地通關在即，他認為應規定內地來港者要接種三針才可入境。



至於內地疫情方面，何栢良指據現時內地專家向全球流感共享數據庫GISAID提交的病毒株基因分析，國內流行的病毒株為BF.7及BA.5.2，均屬Omicron的亞系病毒株。他表示，香港為國際城市，相信通關後本港可以透過分析不同輸入個案的病毒株，追查不同地方正流行什麼病毒株。



▼12月28日 政府公布取消疫苗通行證▼



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何栢良今在電台節目時表示，取消疫苗通是遲早問題，但不同意本港現階段取消疫苗通。他指現時為冬季及新年前，會有大量未打針的長者外出用膳，一旦染疫後會增加重症及死亡風險。

他補充，現時取消疫苗通是錯的時機，醫管局現時重症的個案最多是打了三針，但過了期未打補充針的長者；其次才為未打一針的長者。

倡內地人來港必須已打三劑疫苗

至於與內地通關方面，何栢良認為應規定內地來港者要接種三針才可來港，否則會有很多人來港接種復必泰疫苗。他續指，現時內地社交平台「小紅書」也有不少教人來港打疫苗的攻策，故很難預算會有多少人來港打針。他表示，如只規定內地人打兩針就可來港，有可能在港染疫後會出現重症，屆時會增加本港的醫療負擔。

按政府規定，須留港至少30日才可免費接種疫苗，否則只能光顧私營醫療機構。現時政府規定所有外國入境非港人必須已打至少兩劑疫苗，但內地及澳門入境人士則沒無接種要求，無打針港人一律可回港。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今在電台節目時明言，不同意本港現階段取消疫苗通。（資料圖片）

內地流行病毒株均為Omicron亞系 死亡及重症個案不多

至於內地疫情方面，何栢良指據現時內地專家向全球流感共享數據庫GISAID提交的病毒株基因分析，參考北京、福建、廣州、內蒙古及四川交出的病毒株基因分析，內地流行的病毒株為BF.7及BA.5.2，均屬Omicron的亞系病毒株。

他表示，相關病毒株的死亡及重症個案不是特別多，但內地當局提交的病毒株數量採樣是否足夠則不知道。他表示，香港為國際城市，相信通關後本港可以透過分析不同輸入個案的病毒株，追查不同地方正流行哪些病毒株。

▼12月28日 李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼

