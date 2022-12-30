六合彩8000萬頭獎新年金多寶1.3攪珠　8號及四個大號碼最旺

六合彩新年金多寶將於下周二（2023年1月3日）攪珠，該期將有6,000萬元金多寶，馬會估計頭獎10元一注獨中，有機會獲得高達8,000萬元橫財，彩票已開始發售。



新年金多寶歷來共舉行過9次，最旺哪些號碼？馬會表示，當中「8」號共攪出過4次，次數最多；而「32」、「36」、「39」及「46」號亦分別攪出過3次，這些號碼可稱為幸運號碼。



▼2022年1月4日六合彩新年金多寶▼



+ 7

九次新年金多寶 僅三次有人中頭獎

馬會2013年起推出新年金多寶，至今年共舉辦九次（2021年因新冠疫情無舉行）。當中只有2014、2017及2019年有人中頭獎，其他年份均落空，金多寶彩金撥入之後攪珠。

以10元一注派彩計，2019年新年金多寶頭獎金額最高，派彩5,607萬元，該期有1.5注中；其次是2014年，一注中派彩5,151萬元；2017年頭獎派彩雖只有3,025萬元，但有2.5注中。

▼過去九次新年金多寶攪珠結果▼



+ 4

馬會今年舉行了五次金多寶。除了1月新年金多寶頭獎無人中外，其他四次即回歸金多寶、暑期金多寶、中秋金多寶及萬聖節金多寶都有幸運兒中頭獎。

馬會透露其中三次金多寶頭獎彩票購票方式。有兩位頭獎幸運兒買「7個號碼複式運財獎券」，得主都是選擇了電腦隨機揀選號碼，當中一人買10元一注，另一人買5元半注；另有六名幸運兒是買單式獎券，買自選獎券及運財獎券各佔三人。

▼中環士丹利街投注站地面層▼



+ 4

馬會指如有8個心水號碼，可選擇以每注「5元半注」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎，不過由於是「5元半注」，只獲一半獎金金額。

2022年四個金多寶，有三次都有幸運兒中頭獎。

「49」成幸運號碼之王 「19」號攪出次數包尾

馬會公布新年金多寶幸運號碼，「8」號領先共攪出過4次，其次為「32」、「36」、「39」及「46」號，均攪出過3次。

自六合彩轉為49個號碼後，累計至昨日（29日）攪珠結果中，幸運號碼之王為「49」號，共攪出448次，比次位的「30」號多出3次，其後為「10」號，共攪出441次，以多１次領先「22號」。包尾則是 「19」號，只攪出369次。

▼十大幸運投注站▼（截至去年10月）



+ 6

十大幸運投注處中六合彩頭獎次數統計 (至2022年10月3日)

▼中環士丹利街投注站3樓▼



+ 2