六合彩萬聖節金多寶｜頭獎一注獨中派5200多萬　入嚟即對攪珠結果

【六合彩結果/攪珠結果】六合彩萬聖節金多寶今晚（29日）攪珠，馬會估計今期六合彩若10元一注獨中頭獎，可捧走高達5,000萬元巨額獎金。投注在晚上9時15分截止，總投注額逾1.2億元，六合彩萬聖節金多寶2022晚上9時30分開彩，中獎號碼立即對。今期六合彩攪出4、5、12、15、28、29；特別號碼為：20，頭獎結果10元一注獨中，派彩5200多萬元。



今期萬聖節金多寶攪出號碼為：4、5、12、15、28、29；特別號碼為：20。

▼2022年10月28日 六合彩萬聖節金多寶10.29攪珠前夕▼



投注額逾1.2億元 頭獎派$5221萬

第85期六合彩、即萬聖節金多寶投注額逾1.2億元，頭獎一注中，$10元一注派$5221萬多元，二獎12注中，派$39萬多元，三獎則有346.5注中。巨獎過後，下期六合彩下周二（11月1日）晚攪珠，頭獎基金重回到800萬元。

根據馬會資料，歷來合共八次的萬聖節金多寶攪珠中，22號被攪出次數最多，共攪出過4次，17及29號則分別被攪出3次。至於在2021年以前的4次萬聖節金多寶攪珠，除2019年一次無人中頭獎，另外三期中，有3位幸運兒均以複式及自選號碼購買方式命中頭獎。

▼十大幸運投注站▼（截至去年10月）

