通關內地｜元朗居民不擔心水貨客重現：早已轉營做網購

香港與內地通關在即。自疫情後內地封關，來港內地旅客及本港水貨客大幅減少，有元朗區居民認為水貨客大多在疫情後轉型，昔日衍生的問題未必會在通關後再次重現。

另外，亦有不少市民指自疫情後三年都無法與家人團聚，但擔心近日內地疫情升溫，表明在通關後不會立刻回內地探親。



▼ 12月30日 元朗旺區街道情況▼



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元朗居民文先生表示，自2015年光復元朗事件後，當區水貨客已大幅減少。文先生在疫情前曾在上水區工作，認為該區水貨客問題比元朗嚴重許多，「啲水貨客多到條街都完全冇位行。」他又補充，不擔心香港與內地通關後，水貨客問題會再次重現，「佢哋大多數係疫情後轉晒型，轉晒做網購。」

元朗居民文先生表示不擔心香港與內地通關後，水貨客問題會再次重現。「佢哋大多數係疫情後轉晒型，轉晒做網購。」（鄧康翹攝)

▼ 12月30日 元朗旺區有不少「吉舖」▼



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從北京來港就讀研究所的徐同學則表示，自疫情後已有半年多沒有回內地探望親人，「好耐冇見過屋企人，如果真係通關，新年會返屋企拜年。」她又提及，不擔心內地疫情數字上升，在通關後會影響到香港的情況，「兩邊都差唔多，都擔心唔到咁多。」

從北京來港就讀研究所的徐同學則表示，自疫情後已有半年多沒有回內地探望親人，希望與內地通關後，新年北上拜年。（鄧康翹攝)

而親人居住於內地的鄭小姐亦表示對通關期待已久，她指因家人居住在浙江，自疫情持續三年以來，都未曾帶同過女兒與家人團聚。但她表示在通關後不會立刻回鄉探親，「而家內地疫情太嚴重，如果之後情況穩定先會返上去。」

藥房店主譚先生對店內的生意前景感到樂觀。他推測，「若果真的能順利通關，在1月份因是農曆新年期間，無論是港人抑或內地旅客，大多數會回內地探親，生意額未必會上升。」（鄧康翹攝)

藥房店主譚先生表示，對於店內的生意前景感到相當樂觀，惟未必即時受惠，「若果真的能順利通關，因1月份是農曆新年期間，無論是港人抑或內地旅客，大多數會回內地探親，生意額未必會上升。」但他亦預期，「在暑假期間，7至8月份會有較多內地旅客來港，能刺激香港消費。」而問到在通關後會否因內地旅客來港購買藥物而加價，譚先生則表示，「暫時未有計劃，要視乎通關後情況而定。」