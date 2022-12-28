通關內地︱藥房結業　水貨客蹤沓　多圖對比上水疫前疫下三年變化

上水過往是水貨客集中地，滿區藥房與金舖，有居民曾埋怨影響民生，要找間食肆醫肚也難。中港明年1月8日將通關，上水的模樣又會變成如何，暫不得而知，而疫情期間水貨客消失，多間藥房金舖等結業，今個聖誕走訪上水多個地點，多圖對比，疫前及疫下，上水的三年變化。



▼上水新發街2020年1月9日與2022年12月26日的比較▼



上水新發街以往是其中一條藥房雲集街道，街口的潮明園粉麵餐廳小廚更是地標之一。不過疫情三年過去後，同一條街上大部份的藥房都已停止營業，潮明園粉麵餐廳小廚亦已結業，原址變成了連鎖海味舖，街上的人流亦明顯較疫情前少。

上水一帶以往藥房雲集，龍豐藥房更是龍頭之一，單單在上水已有數間分店，更發展成大型連鎖藥房龍豐Mall「衝出上水」，不過自疫情爆發水貨客消失，上水藥房生意冷清，部份位於上水的龍豐Mall亦停止營業，其中一間則搬遷到街口位置。

疫情前港鐵上水站外是不少水貨客「分貨」的聚腳地，不過疫情爆發後水貨客消失，上水站外恢復「寧靜」，以往充滿大大小小的行李喼、隨地棄置的紙皮箱都消失在街道之中。

新康街在疫情前有不少藥房、金舖、海味舖等，同時亦有大量內地客人或水貨客光顧，但疫情三年過去，不少街上的店舖都已停止營業，據記者現場統計，新康街附近一帶最少29間店舖拉下鐵閘未有營業，街上的行人亦大大減少，與新康街相鄰的巷仔街疫情前亦有不少水貨客整理水貨，現在亦已經消失不見。