39.5%港人參與賭博　較5年前跌逾兩成　平和基金憂疫情穩定或回升

一項關於賭博的研究顯示，2021年港人參與賭博活動的比率為39.5%，比五年前下跌22%。中學生參與賭博活動的比率為15.9%，亦比五年前下跌5.9%。至於賭博失調方面，2021年的比率為0.4%，比五年前下跌0.95%。



平和基金諮詢委員會指出，樂見港人的賭博參與率及可能出現賭博失調的比率均持續下降。不過，委員會提醒切勿掉以輕心，部分跌幅或受新冠疫情期間的社交距離措施所影響，當疫情漸趨穩定時，相關比率可能會回升。



平和基金諮詢委員會指出，港人的賭博參與率及可能出現賭博失調的比率均持續下降。（資料圖片／黃江奇攝）

由平和基金委託香港大學進行的「香港人參與賭博活動情況」研究今日發表報告。調查於2021年8月5日至9月15日進行，以電話訪問2006名年齡在15歲以上人士，以及向16間學校收集564份問卷調查。結果發現港人在2021年有參與賭博活動的比率為39.5%，低於2016年的61.5%，與2005年（即平和基金成立以來進行首次研究的年份）的80.4%相比有明顯下降趨勢。

中學生賭博率15.9%較五年前跌一成半

中學生參與賭博活動的比率亦由2016年的21.8%下降至2021年的15.9%，與2005年的32.3%相比大幅下降。根據研究，至少部分跌幅是受新冠疫情所影響。當疫情漸趨穩定時，相關比率可能會回升。

在賭博失調方面，香港人可能出現有關情況的比率，由2016年的1.4%下降至2021年的0.45%。中學生可能出現賭博失調的比率為0.4%；而根據2016年研究，中學生可能出現問題或病態賭博的比率為0.7%。

在賭博失調方面，香港人可能出現有關情況的比率，由2016年的1.4%下降至2021年的0.45%。（李澤彤攝/資料圖片）

在賽馬博彩方面，11.3%電話受訪市民表示在過去一年曾參與賽馬博彩，稍低於2016年的12.5%參與率。中學生參與賽馬博彩的比率與2016年的情況相若，均為0.7%。

在足球博彩方面，約有6.3%人士表示在過去一年曾參與足球博彩，參與率較2016年的數據稍低0.3%。中學生參與足球博彩的比率持續下降，從2016年的1.2%下降至2021年的0.6%。

在網上賭博方面，分別有0.3%市民及0.3%中學生表示在過去一年曾參與網上賭博。2016年的研究未有收集市民大眾參與網上賭博的數據，然而，中學生的參與網上賭博的比率較2016年的1.0%為低。

平和基金樂見比率下跌惟擔心反彈

平和基金諮詢委員會發言人表示，樂見港人參與賭博活動的比率和可能出現賭博失調的比率持續下降。然而，委員會提醒不能掉以輕心，因為注意到至少部分跌幅可能是受新冠疫情期間的社交距離措施所影響。當疫情漸趨穩定時，相關比率可能會回升。

發言人續指，委為避免市民參與賭博的情況在社會全面復常後有所增加，平和基金會於來年加強公眾教育及宣傳力度，讓市民大眾了解沉迷賭博的禍害，宣揚健康無賭信息。研究建議的措施涵蓋公眾教育、輔導及治療中心、持牌博彩機構及其他政府規管及執法四方面。

研究報告已上載至民政及青年事務局網頁。