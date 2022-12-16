手機賭博遊戲成真賭場　警破營運中心拘22人　涉清洗$2.4億黑錢

警方首次發現有犯罪集團利用手機遊戲應用程式招攬賭客，該集團由2019年4月至今，涉嫌營運一個非法網上賭博平台，以「1蚊換1分」的形式，在遊戲內提供點數兌現服務，其後再收受賭注並抽取佣金，當中已涉嫌至少收取7,750萬元的非法賭注，並處理超過2.4億元的犯罪得益。

經警方深入調查後，於前日及昨日（14至15日）展開「翔劍」行動，拘捕22名本地男女，包括37歲主腦、骨幹成員及傀儡戶口之操作或持有人，檢獲超過600萬現金。



網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁表示，警方發現有犯罪團伙自2019年4月起，以香港註冊公司作為登記，於2個主要手機應用程式商店，提供一款免費的賭博遊戲應用程式，以供市民下載。遊戲的賭博形式以麻雀、廿一點及德州撲克為主，玩家可以信用卡及虛擬貨幣充值點數，表面上與一般手機遊戲無異，惟實際上是「假遊戲，真賭場」。

警方發現程式的目的實為招攬賭客，當中的營運方式以「1蚊換1分」的兌換遊戲點數及現金服務為主，玩家可於遊戲的公開聊天室內閱覽相關資訊，或透過聯絡「客服中心」的「艇仔」協助兌換程序。若玩家曾以電話號碼註冊遊戲，集團亦會透過短訊主動聯絡，有興趣的玩家就會被邀請至程式內的指定俱樂部，再可以「轉數快」入數增值進行賭博。其後，集團在玩家每回賭局的獲勝彩金中，自動收取5%作佣金，並以現金形式轉交集團主腦，而現階段未知集團背後有否操控賭盤結果。

遊戲中的賭博形式以麻雀、廿一點及德州撲克為主，玩家可以信用卡及虛擬貨幣充值點數，表面上與一般手機遊戲無異，惟實際上是「假遊戲，真賭場」。（警方網上記者會截圖）

經深入調查後，警方於前日及昨日（14至15日）展開「翔劍」行動，搗破集團位於沙田石門的營運中心，於全港多區拘捕17男5女（年齡介乎19至44歲），全部為本地人，當中包括37歲集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口之操作或持有人，當中2名被捕人已被落案起訴「串謀收受賭注」罪，並於今日（16日）在沙田裁判法院提堂。行動中，警方檢獲一批懷疑涉案的電腦記錄、超過港幣600萬元現金、12台電腦、50部電話及2輛名貴房車，而初步未有調查結果顯示，集團是由黑社會背後操控。

根據現階段調查所得，集團由2019年7月至今，涉嫌收取7,750萬元的非法賭注，而在2021年1月至2022年11月期間，集團最少利用51個傀儡銀行戶口處理逾2.4億港元懷疑犯罪得益。此外，集團亦具架構及規模，會招聘「專人」負責不同單位，包括管理應用程式及俱樂部、招攬玩家、兌換服務，以及核對賭注記錄。

財富情報及調查科署理總督察梁家揚補充指，至少51個傀儡銀行戶口除收取上述非法賭注外，部份得益亦與多宗本地騙案有關，當中涉款88萬元。集團以$4,000至$5,000不等的報酬作招徠招攬每個傀儡戶口，並要求戶口持有人交出名稱、密碼及銀行卡等資料。而在上述行動被捕的22人中，有11男3女（年齡介乎19至31歲）涉嫌「串謀洗黑錢」及「洗黑錢」被捕，他們分別報稱無業、裝修工人、司機及侍應等，現正被扣留調查，警方相信他們為傀儡戶口控制人及持有人。

網絡安全及科技罪案調查科譚威信警司表示，有別於過往犯罪集團使用海外網站犯案，警方今次首次發現有不法分子明目張膽，以手機應用程式營運網上賭博平台，他提醒市民，有份參與賭博的玩家亦同樣犯法，不排除會有進一步執法行動。

網絡安全及科技罪案調查科譚威信警司（中）、同組的鄭澤仁總督察（左）、和財富情報及調查科的梁家揚署理總督察（右）向傳媒簡報案情。（陳浩然攝）

警方重申，高度關注今次罪案，並呼籲市民切勿貪圖「搵快錢」而開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途，根據香港法例第455章洗黑錢罪行，一經定罪，最高可處監禁14年及罰款500萬元。根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。