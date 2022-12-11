世界盃｜廣東警方破家族式賭博犯罪集團　拘48人凍結涉案4500萬元

廣東省警方日前搗破一個家族式賭博犯罪集團，拘捕48人，凍結涉案資金約4500萬元（人民幣，下同）。



今年9月初，揭陽警方掌握重要涉賭線索，隨即成立專案組調查，發現一個利用卡塔爾世界盃賽事進行非法網絡賭球活動的特大賭博集團。

經查，涉案的賭博集團以卓某某夫婦為首，十餘名親友為核心成員。他們層級分明、組織嚴密，且具有較強的反偵查意識，上層股東之間聯繫隱秘，並利用洗錢集團清洗賭資，企圖規避警方的偵查打擊。

警方拘捕疑犯鄭某某。（微信公眾號＠廣東公安）

該賭博集團通過僱傭網站技術開發人員開設賭博網站，提供網絡賭博帳號吸收網民參與賭博，從中獲利。該網站採用金字塔式的層級架構，從上而下分為所謂的「總公司、分公司、股東、總代理、代理、會員」六個級別，於世界盃期間在多個網絡體育直播平台上投放廣告，大肆招賭吸金。同時，網站又以熟人介紹模式發展親朋好友成為下線。

12月6日，專案組兵分五路在揭陽、廣州、深圳、佛山、汕尾統一行動，拘捕48名疑犯，現場查扣電腦、手提電腦、平板電腦共146部、銀行卡561張、手機221部、POS機8台、帳本單據以及92.31萬元現金等涉案物品，凍結涉案資金約4500萬元。