除夕港鐵通宵行駛　一文看清巴士延長服務　凌晨坐天星小輪及電車

【除夕／倒數／元旦／港鐵／九巴／城巴新巴／電車／天星小輪／通宵行駛／加班車／除夕交通】2023年將到。今日（31日）是除夕，闊別兩年的維港除夕倒數重臨，料不少市民將外出慶祝迎2023年。為應付節日乘客需求，港鐵港島線、荃灣線、觀塘線及東鐵線晚上8時起加強服務；除了機場快線及迪士尼線，其他各線和部份輕鐵路線將會通宵行駛。



運輸署提醒市民，留意除夕夜為配合節日慶祝活動而實施的特別交通及運輸安排。其中中環（包括山頂）、灣仔、尖沙咀及西九文化區一帶今日下午開始分階段實施封路及交通改道安排，部份巴士及專線小巴路線需要實施改道、縮短服務或暫停服務。



▼12月19日 港鐵公布除夕夜通宵行駛▼



港鐵四線晚上8時起加強服務

運輸署表示，港鐵港島線、荃灣線、觀塘線及東鐵線今日晚上8時起加強服務。港鐵重鐵路線（機場快線及迪士尼線除外）及輕鐵路線第505、507、610、614P、615P、706及751號，今日通宵服務，而港鐵巴士第506、K51及K54號線則會延長服務時間。

▼港鐵除夕通宵行駛，各線1月1日元旦班次▼



▼2021除夕西九文化區倒數演唱會▼



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九巴約40線延長服務 新巴辦數條特別線

為應付節日乘客需求，部份巴士及專線小巴路線今日將加強服務（包括延長服務時間）。特別通宵巴士路線亦會於明年1月1日元旦凌晨提供服務，相關專營巴士公司亦會將有關臨時服務調整的詳情上載至其網站及流動應用程式，方便市民參閱。

九巴約40線延長服務，主要是日間線，多數在1月1日凌晨1時半開出尾班車。城巴新巴增設特別通宵路線及加強部份路線服務。

▼九巴2022除夕服務安排▼



▼城巴新巴2022除夕服務安排▼



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電車延長服務至最遲約凌晨3時收車

電車今日下午及黃昏繁忙時段加強服務，服務時間會延長至翌日凌晨3時。各電車總站尾班車開出時間如下：

電車服務時間會延長至1月1日凌晨3時，各電車總站尾班車開出時間稍不同。（香港電車網頁截圖）

天星小輪及愉景灣渡輪延長服務

天星小輪兩條渡輪航線（即中環—尖沙咀及灣仔—尖沙咀）會延長服務至1月1日凌晨1時；往來中環及愉景灣的渡輪則會於1月1日凌晨1時及凌晨1時30分別加開一班往中環及往愉景灣的班次。

中環至半山自動扶梯系統的服務時間會延長至1月1日凌晨3時。

山頂、西九文化區等多處封路及改道

運輸署提醒市民，中環（包括山頂）、灣仔、尖沙咀及西九文化區一帶今日下午開始分階段實施封路及交通改道安排，部份巴士及專線小巴路線需要實施改道、縮短服務或暫停服務。封路期間，位於尖沙咀的尖沙咀東（麼地道）巴士總站、天星碼頭巴士總站及位於灣仔北博覽道東的巴士總站分別會由今日晚上8時、8時30分及9時開始暫停使用，直至道路重開恢復行車為止。

▼12月31日除夕晚封路▼



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公共交通除夕服務調整情況一覽

港鐵除了機場快線及迪士尼線，其他各線和部份輕鐵路線將會通宵行駛。



部份巴士及專線小巴路線將加強服務（包括延長服務時間）。



特別通宵巴士路線1月1日凌晨提供服務。



電車服務會下午及黃昏繁忙時段加強服務，並延長服務至1月1日凌晨3時。



天星小輪兩條渡輪航線（即中環—尖沙咀及灣仔—尖沙咀）會延長服務至1月1日凌晨1時。



往來中環及愉景灣的渡輪則會於1月1日凌晨1時及凌晨1時30分別加開一班往中環及往愉景灣的班次。



中環至半山自動扶梯系統的服務時間會延長至1月1日凌晨3時。



今年除夕倒數會有歷時十分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火匯演。（旅發局提供）

運輸署呼籲市民盡量使用公共交通服務，避免駕車前往繁忙地區。如有必要駕車，駕車者請小心及忍讓，以及留意路旁泊車位會因封路而臨時停用；行人請留在行人道上行走，注意道路安全和保持忍讓，並遵守交通燈訊號和現場警員的勸喻及指示。

由於預料在假期期間有大量乘客使用公共交通服務，等候公共交通服務的時間可能較長。運輸署提醒乘客應預早計劃行程，並遵守秩序，以及遵從現場警員及相關公共交通服務營辦商職員的指示候車。

運輸署及警方會密切留意交通情況，並在有需要時實施適當的措施。運輸署提醒駕駛人士及市民可留意電台、電視台廣播、運輸署網頁或「香港出行易」流動應用程式的最新交通消息。市民可參閱各相關公共交通服務營辦商所張貼的乘客通告。相關專營巴士公司亦會將有關臨時服務調整的詳情上載至其網站及流動應用程式，方便市民參閱。