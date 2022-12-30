除夕倒數｜尖沙咀、西九、蘭桂坊晚上8時封路　料慶祝人數逾27萬

除夕將至，警方今日（30日）簡介除夕夜（31日）的特別交通安排，指會因應人流，於港島蘭桂坊、西九文化區及尖沙咀一帶實施人潮管制及改路措施。西九龍總區交通部署理高級警司劉達輝表示，上周六平安夜（24日），尖沙咀有多達24萬人次出來慶祝，西九龍文化區都有2.1萬人次、港島蘭桂坊都有6,000人次，即總數約27萬人次，預料除夕會有更多人出來，所以今次擴大封路地點，冀可以更有效疏導人流。



▼12月31日除夕晚封路▼



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港島總區交通部執行及管制組署理警司何淦貽表示，蘭桂坊將於除夕下午2時至元旦清晨5時，實施人流管制措施並封路，具體安排如下：

封路

下列道路將於12月31日晚上8時起封閉：



－ 介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街



－ 蘭桂坊



－ 榮華里



－ 和安里



－ 介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街及安蘭街



視乎人潮情況，下列道路或會封閉：

－ 介乎德己立街與閣麟街的士丹利街



－ 介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街



－ 介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街



－ 介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街



－ 介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街



－ 擺花街及介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中



何淦表示，第二階段改路實施後，沿雲咸街東行的車輛，只能往雪廠街及下亞厘畢道方向；另外皇后大道中西行車輛，只可右轉向畢打街行駛。

灣仔金紫荊廣場附近及山頂馬己仙峽道晚上封閉

除夕晚上6時起至元旦凌晨1時，金紫荊廣場附近的博覽道東南行亦會封閉，博覽道東與博覽道交界以北路段，就會於晚上9時至元旦凌晨1時封閉；中環灣仔繞道東行灣仔北支路岀口，就會於晚上11時30分至元旦凌晨1時封閉。

山頂方面，何淦貽表示會視乎人流及人群聚集情況，纜車里於除夕下午1時至元旦凌晨1時會封閉。司徒拔道迴旋處往司徒拔道上山路段，會於晚上8時至元旦凌晨1時，禁止所有總重量超過5.5公噸的車輛駛入。

在晚上8時至元旦凌晨1時，以下路段除當地居民或持有許可證外，其他車輛不准進入，包括:

尖東封車路 市民可行馬路

至於九龍區方面，西九龍總區交通部署理高級警司劉達輝表示，九龍區封路可分三個階段於晚上8時實施，屆時西九文化區的一段博物館道封路；廣東道、海傍道、彌敦道、梳士巴利道、漆咸道南一帶，亦會因應人流及車流封路。到8時30分，九龍公園徑及天星碼頭巴士總站會實施第二階段，完全封路，巴士亦不得進入，會改於附近設臨時巴士站。

劉達輝表示，屆時整個尖東車路都會封路，讓遊人在馬路行走，接近尖東站J及L岀口的路段會封閉。

第三階會視乎人流，或於晚上10時實施，屆時西九文化區的一段柯士甸道西將採取措施，方便市民進出西九文化區。

在上述範圍內非法停泊的車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被多次票控。劉達輝指，平安夜當晚在港島區拖了15部車；而九龍區就有30部，包括26部私家車及4部電單車，他呼籲市民使用公共交通工具外岀。