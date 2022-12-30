河套應急醫院｜4月完工一直空置　港深簽合作備忘錄今交港方營運

中央援建的落馬洲河套區「中央援港應急醫院」於4月時已完工交付，當時醫管局回應提問時亦曾指，政府正統籌工作，醫管局作出配合，惟其後一直未有使用，空置近7個月。



港府今（30日）表示，與深圳市人民政府簽署交付與合作備忘錄，落實設施交付後的合作細節，意味着應急醫院和方艙設施正式移交特區政府營運管理。



政務司司長陳國基（中）今日（30日）下午與廣東省和深圳市領導出席於粵港深三地會場同步舉行的中央援港應急醫院和方艙設施移交儀式。（政府新聞處）

本港今年年初爆發第五波疫情，高峰時單日有逾七萬人確診，隔離治療設施嚴重短缺，政府在各方面增加病床，包括向中央提出請求，在落馬洲河套區興建應急醫院。內地援建人員在3月初開始動工興建河套醫院，料能提供約1,000張醫院病床，以及1萬張社區隔離及治療設施床位，當時政府稱爭取在4月內分階段投入服務。

最終中央援港應急醫院於4月底完工交付，時任發展局局長黃偉綸當時亦有出席交付儀式。醫管局行政經理李立業其後回應記者提問時表示，河套醫院會由內地負責興建及營運，目前港府正進行統籌，醫管局會配合。

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不過，由於當時本港疫情逐漸回落，內地援港醫護亦已返內地，河套醫院後續安排不得而知，至今仍然一直空置。直到今日，港府公布政務司司長陳國基下午出席於粵港深三地會場同步舉行的中央援港應急醫院和方艙設施移交儀式，並與深圳市人民政府簽署交付與合作備忘錄，落實設施交付後的合作細節，象徵應急醫院和方艙設施正式移交特區政府營運管理。政府相關政策局及部門會與內地對口單位繼續進行實地技術交接，就各項設施作出合適準備和安排。

陳國基在會上亦代表特區政府衷心感謝中央、廣東省和深圳市政府對香港抗疫工作的大力支援，並指應急醫院和方艙設施的順利交付，盡顯中央和內地人民對香港同胞的關心。他表示，特區政府充滿信心，在國家的堅實支持和社會各界的共同努力下，香港將繼續在復常之路穩步前行，為經濟和民生活動注入更大動力。