居屋2020｜調查揭1%買家「Full Pay」買樓　近兩成白表靠父幹上車

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑】2020年推售的居屋鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑。房屋委員會發布「居屋2020」申請者的最新統計調查，資料顯示，有1%人以「Full Pay」（一次過付款）方式購買單位，即約72位買家有能力一次過繳付數以百萬計的樓價，較再上一期的「居屋2019」少近一半。至於有申請按揭貸款買家中，有15%人的首期來源要「靠父幹」，當中白表的情況較綠表普遍。



▼2020居屋推售屋苑▼



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房委會在今年6月至7月，以電話形式訪問約2,000名申請者，當中一半成功在上期居屋「上車」，統計調查的整體回應率為77%。

「居屋2020」推售鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共4個屋苑，資料顯示，有82%申請者認為該期居屋的地點方便，較再上一期（「居屋2019」）的89%低。翻查資料，「居屋2019」推售的屋苑包括，何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、將軍澳雍明苑、荃灣尚文苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑。

（房委會文件截圖）

白表買家平均39歲 綠表平均44歲

該期居屋買家的年齡平均數為44歲，較再上一期的47歲少3歲，而白表買家亦遠較綠表年輕，平均年齡分別為39歲和54歲。另外，有41%的綠表申請者為60歲或以上，屬於這個年齡組別的白表買家只佔10%，反映兩個組別申請者的年齡差距極大。

17%買家月入達5萬元或以上

在申請時，白表申請者居於公營或私營房屋的比例，分別有51%和49%，比例相若，結果亦與以往的期數類似。

綠表申請者，則有99%居住在房委會或房協租住房屋，屬房委會公屋租戶的綠表申請者平均已在公屋居住22年，資料顯示，約30%已居於公屋30年或以上。

此外，綠表與白表買家的家庭每月入息中位數均為3萬元，前者與居屋2019的數據相同，惟後者入息則下跌2,000元（6.7%）。另外，有5%買家的家庭每月入息少於兩萬元，另有17%買家的入息達5萬元或以上。

12%買家首期資金來自子女

而在付款方式中，有98%買家申請按揭貸款，不過，有小部分人以「Full Pay」方式購買單位，共佔1%，其中綠白表各佔1%及2%，比例與上兩期的居屋售銷計劃相若。

在有申請按揭貸款的買家中，有15%買家稱首期要「靠父幹」，即首期來源來自父母的金錢資助，當中綠白表的比例分別為9%及18%，換言之白表的情況較綠表普遍。另外，亦有8%買家的首期則來自朋友或親戚的金錢資助。

除了父母的金錢資助外，亦有12%買家的樓價首期資金來源來自子女，當中以綠表較普遍，共佔24%，而白表則只得6%。

資料又顯示，綠表與白表買家的按揭還款期平均為24年，但有3%人可於少15年以下，另有3%人是15年至少於20年。

此外，買家的每月按揭還款額一般約佔入息的三分之一，亦有10%的買家只佔入息20% 以下。

至於購買私樓方面，有16%居屋買家表示，將來會考慮購買私人住宅單位，遠低於上期的25%；有約64%更表明不會在私人市場置業。