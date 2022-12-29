截至6月共14.4萬宗公屋申請　48%已輪候逾3年　64%上樓戶等逾6年

房屋委員會今日（29日）公布，一般公屋申請者安置情況的特別分析，截至今年6月底，一般公屋申請者的數目為144,200宗，較去年同期下跌6%，是近6年新低，但當中近一半申請者已輪候公屋逾3年，12%更已輪候逾6年；而在獲編配「上樓」的18,700宗申請人當中，64%已輪候公屋逾6年。



▼10月19日 施政報告提出仿社會房屋方式興建「簡約公屋」▼



+ 2

房委會文件顯示，截至6月底，一般公屋申請者的數目為144,200宗，較去年同期的153,600宗，下跌6%，跌幅是近11年來最高，整體申請宗數亦是自2016年6月底以來的新低。

去年7月至今年6月的新登記的一般公屋申請，則有17,800宗，較去年的15,400宗大增16%，是近三年的新高。

去年7月至今年6月的新登記的一般公屋申請，則有17,800宗，是近三年新高。（房委會文件截圖）

在去年7月至今年6月間，共有18,700名一般申請者接受編配而「上樓」，當中11,900人已輪候逾6年，佔整體64%。房委會指，有關申請在輪候期間，更改其住戶情況，或影響其首次配屋的時間，包括：

1. 更改住戶資料（57%）

2. 更改所選地區（51%）

3. 基於社會/ 健康理由而指定配屋地點（6%）



去年7月至今年6月間，共有18,700名一般申請者接受編配而「上樓」，當中11,900人已輪候逾6年。（房委會文件截圖）

2000人成功上樓 部份人經特快編配計劃

另外，獲編配「上樓」的申請者中，只有約2,000人（11%）的輪候時間為3年或以下，房委會指，有關申請者包括透過各項長者優先配屋計劃及「特快公屋編配計劃」，成功大幅縮短輪候時間「上樓」。

餘下的16,700名獲編配「上樓」的申請者，均已輪候逾3年，7,900人獲安置新界區單位（47%），6,300名獲安置市區單位（38%），2,400名獲安置擴展市區單位（14%），另有30人獲安置到離島單位（1％）.

仍未獲編配公屋單位的144,200名申請者，48%的輪候時間已超過3年，當中以2人和3人家庭申請佔最多。（房委會文件截圖）

至於仍未獲編配公屋單位的144,200名申請者，68,600人（48%）的輪候時間已超過3年，當中16,700更已輪候逾6年，佔仍未上樓申請者的約12%。在輪候逾三年的申請年中，以2人和3人家庭申請佔最多，分別達23,300宗和19,400宗。房委會分析有關輪候人士的資料，發現：

．18,500名申請者（27%）在今年6月底時，已屆詳細資格審查階段，若確定符合資格便可獲配屋

．39,300名申請者（57%）選擇擴展市區，而分別有23%及19%申請者選擇市區及新界區；少於1%申請者選擇離島

．16,700名申請者（24%）已輪候逾6年，當中很多個案涉及更改住戶資料（47%）及更改所選地區（35%），而有機會影響到其輪候時間



文件又提到，144,200宗輪候公屋的一般申請者中， 約8,900宗（6%）因4大原因而被凍結申請，房委會解釋有關申請者仍可保留其輪候位置：

．8,800宗未能滿足居港年期規定

．60宗院舍監護，包括在獄中服刑

．50宗與前公屋租約的不當行為有關（如欠租、違反扣分制）

．20宗應申請者要求凍結申請（如正在等待家庭成員來港團聚）



一般家庭公屋輪候時間仍長達5.6年。（資料圖片）

房委會指，覓地增加公屋供應是縮短平均輪候時間的最根本方法，根據今年9月房委會建設計劃，在2023-24至2027-28年度的5年期內，合共約有76,100個公屋／綠置居單位落成，當中27%位於市區、23%位於擴展市區，餘下的50%位於新界。

在單位類型方面，約14%為甲類單位（供一／二人居住）、36%為乙類單位（供二／三人居住）、30%為丙類單位（供三／四人居住），以及20%為丁類單位（供四／五人居住）。

另外，文件又提到，房委會過去幾年，每年平均有約8,500個翻新單位編配了公屋申請人。