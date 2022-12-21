明日大嶼｜公屋聯會倡人工島增建青年宿舍　便利核心商業區工作

政府披露「明日大嶼」的最新研究結果，擬將兩島的填海方案改為三島，最多可提供21萬伙住宅單位，按照公私營房屋七三比的分配，預料人工島的公營房屋供應可達14.7萬伙。



公屋聯會今日（21日）舉行傳媒茶聚，希望政府能在交椅洲人工島的公營房屋中，增加資助房屋單位供應，以協助青年人「上車」，並考慮在人工島上增設青年宿舍，方便在新的核心商業區上班。聯會又提到，人工島上的擬議鐵路仍未有時間表，建議政府可研究分階段興建，令部份鐵路站可提早落成，讓首批2033年遷入的居民能受惠。



▼明日大嶼最新概念圖▼



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倡分階段建鐵路 趕及2033局部通車

公屋聯會總幹事招國偉表示，明日大嶼中擬建的港島西至洪水橋鐵路仍未有落成時間表，當局坦言會「遲幾年」，即首批入伙的居民未能受惠，他指鐵路全長30公里，建議當局可分階段興建，令部份鐵路站可提早投入服務，方便島上新遷入的居民。

他續指，政府可以在交椅洲人工島擬建公營房屋中，增加出售資助房屋，以協助青年人置業，並可考慮在有關新發展區增加青年宿舍項目，方便在新的核心商業區在公司附近就業和居住。

建議購入工廈改建成青年宿舍

對於政府昨日（20日）公布《青年發展藍圖》，當中提到會資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，目標是五年內提供額外約3,000個宿位，招國偉指，通關在望，酒店或旅館或不想騰空全幢大廈經營宿舍，建議政府增加彈性，容許酒店或旅館的經營者，撥出部分樓層或房間改為青年宿舍項目，更可考慮鼓勵工廈改裝為青年宿舍項目，甚至購入整幢工廈改建，以增加青年宿舍的供應。

公屋聯會總幹事招國偉（左一）。（公屋聯會提供）

研簡約公屋項目重用渡性房屋組合屋

外界關注簡約公屋造價高昂，公屋聯會副主席藍偉良表示，每個單位平均成本約90萬元，造價不菲，建議政府可考慮重用現時過渡性房屋的組合屋，並在日後簡約公屋項目完如後，重用有關單位，以善用資源。

另外，他又提到率先曝光的4個選址中，其中位於元朗和上水的選址較為偏遠，憂慮會減低項目的吸引性，建議政府要為有關項目提供基本交通配套，方便居民出入，並在日後的項目中，盡可能選址於市區或擴展市區，以方便有需要的基層市民。