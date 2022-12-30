逾三成公屋申請為劏房戶　近兩成為新移民　單身入息低貧窮線12%

自2018年後，房屋署每兩年會為公屋申請者作統計調查。最新結果顯示，截至今年3月底，房委會在一年間接獲合共3.01萬宗申請，較去年的2.83萬宗，增加6.4%；而在14.75萬宗申請中，17%申請者為內地新來港人士，另有7%申請者表示，有意安排內地家人或親屬來港定居。調查亦發現，單身申請者的入息中位數僅為3,900元，較疫情前低，亦較2020年釐訂的較貧窮線低近12%。



最新發現，截至去年3月底，公屋在過去12個月多約3.01萬宗申請。（資料圖片）

（房委會文件截圖）

一般申請者三分一介乎30至44歲

文件指，房委會在今年第一季下進行統計調查，隨機抽選合共4,000名公屋申請者，回應率為79%。根據調查結果，截止今年3月底，一般申請者約有147,500名，是近5年來的新低；而配額及計分制申請者則約有97,700名，創下9年來的新低。

房委會統計後發現，一般申請者的平均住戶人數為2.6人，在年齡層方面，30至44歲佔35%，是總多年齡組別中比例最大，其次則為60歲或以上，佔29%，平均年齡則為49歲，年齡中位歲則為47歲。

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一般申請者接年增三成至18900宗

新登記宗數方面，在今年3月為止的過去12個月，一般申請者則錄得18,900宗，較去年同期的14,700宗增加29%，而配額及計分制申請者則有11,200宗，較去年同期的9,100宗增加23%，亦是近6年來新高。資料顯示，新登記一般申請者的平均住戶人數為2.6人，在年齡層方面，60歲或以上佔37%，是總多年齡群組之冠，平均年齡則為51歲。

至於申請者的現有居所，文件指，69%正居住私人永久房屋，17%居於公屋（為業主的住戶成員），8%正居於資助出售單位（為業主的住戶成員），6%正居於其他房屋類型，包括臨時房屋、政府宿舍、住家艇、非住宅搭建物和院舍等。

最新資料顯示，在並非居於公屋內的一般申請者中，有約2%人居於床位或閣樓。（資料圖片/張浩維攝）

（房委會文件截圖）

共住方式居住申請者增加一成 劏房戶增4個百分點

值得注意的是，居於整個單位的一般申請者只有57%，較去年的67%大跌一成，而以共住方式居住的申請者則相應增加一成，當中33%更是劏房戶，較去年的29%再增4個百分點；另有2%為床位、閣樓等其他共住方式。

另外，調查亦發現，截至3月底，一般申請者及家庭成員中，17%是內地新來港人士（即居港少於7年的居民），較去年微跌3%。惟有7%申請人指，有意安排內地家人／親屬來港定居，較去年微升1%，當中子女關係佔最多，達37%，其次則是配偶關係則佔32%。

一人申請者月入3900元低於貧窮線

在一般申請者入息方面，截至今年3月的整體入息中位數為每月13,500元，較去年的12,700元微增6.3%，但仍較疫情前、2018年的14,300元跌5.6%。當中一人申請者的每月入息雖然微增300元至3,900元，但仍遠低於貧窮線的4,400元，少約12%。

另外，有24% 般申請者申請者有意以綠表購買資助出售單位，其中以居屋最受歡迎（96%），其次則是綠置居單位（91%），租置計劃回收單位則排最尾，只有67%，情況較去年遜色。