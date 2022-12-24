澳門｜賀一誠稱防疫只會放開不會行返轉頭　料一周內有好消息公布

澳門疫情升溫，當局估計有約六分之一人染疫，澳門行政長官賀一誠今日（24日）完成北京述職後接受傳媒訪問表示，明日將落區了解疫情實況，稱防疫第三階段澳門只會再放開，不會再「行返轉頭」。他又指已向中央反映核酸檢測問題，應該很快得到解決，目前暫不公布是否免核酸檢測通關，但相信一周內會有新政策出台。



▼12月14日 澳門防疫抗疫情況▼



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賀一誠：經歷這段時間後生活將復常

賀一誠述職回澳後被問到現時放開防疫政策是否適合，賀一誠表示難以回答，因任何時間都可能不適合，並指澳門在六月時已曾實施靜態管理，但需付出代價，同時澳門亦需與國家防疫政策一致，並非自己想調整就調整，但相信經歷這段期間，就可以恢復正常生活。

明日會落區視察 籲市民一同抗疫

賀一誠表示，近日較多公務員感染，市民也有，目前公務員有「部門一戶通」，加上近期假期比較多，人手上還是可以安排到服務市民。被問到會否落區、急症室等了解疫情實況時，賀一誠表示，今日剛落機，明日一早去睇，包括流程等，希望全體市民理解，政府會與市民一同抗疫，共同負責。

賀一誠稱，澳門在第三階段只會再放開，不會再「行返轉頭」。（資料圖片）

暫不公布是否與內地免檢通關 賀一誠：相信向好的方面發展

賀一誠稱，澳門在第三階段只會再放開，不會再「行返轉頭」。現時是治療為主，要抓好有關工作。賀一誠又稱已向中央反映核酸檢測問題，應該很快得到解決，目前不會公佈是否免核酸檢測通關，但國家會出台新的政策，會得到市民的滿意。他相信是這一周內的事，是向好的方面發展，希望大家有信心。