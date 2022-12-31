盧寵茂：擬劃一海外內地旅客疫苗要求　籲市民勿搶一款退燒止痛藥

本港正籌備與內地通關，醫務衞生局局長盧寵茂表示，通關屬眾望所歸、民心所向，但人員流通及民生經濟活動增加，亦必然會令疫情加劇，當局擬劃一海外及內地入境香港的疫苗接種要求，強調打針有好處，希望可做到一致性。



對於市面近日瘋搶必理痛，盧寵茂指市面有700多種含撲熱息痛成份的藥，不止一個牌子，有許多成份相同的代替藥物，籲市民不需搶購單一牌子，亦不需特意儲備一堆藥在家，強調藥物供應充足，當局亦已呼籲藥廠提升製藥能力。



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擬劃一海外內地旅客疫苗要求

本港與內地通關在即，盧寵茂今（31日）在電台稱，通關對全港而言算是眾望所歸、民心所向，但當增加對國外國內人員流通後，亦會面對疫情加劇，故會做好防疫。現時海外及內地旅客入境疫苗要求不一致，他稱會檢討措施，考慮不同地方疫情帶來風險，希望做到一致性，真正做到連通國際及國家，又強調疫苗可減重症及死亡率，「打哂針當然有好處，對內對外都會一致性。」

高峰取消疫苗通 盧寵茂：方向是穩定無搖擺

至於在疫情高峰取消疫苗通行證，他解釋政策調整時必然會平衡風險，指過去6個月一步步走，每次都評估調整政策後的影響，包括對醫療系統負擔，形容「方向是穩定、從來無搖擺」，又稱目前香港疫苗接種率高、公營醫院增加能力，加上私營醫療幫助，醫療系統壓力已較之前好很多，形容是「摸住石頭過河，已經到岸。」

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

病毒對兒童影響大 腦炎可令情況急劇轉差

社區方面，他稱現時社區感染高企，醫院因其他病症而死亡的病人亦驗到新冠陽性，若佔4成左右；另一方面在死亡個案中，有一半未完成疫苗接種，重申長者及嬰幼兒接種率必須提高。

他特別強調今年已有12名小朋友因新冠去世，稱幼兒染疫不止攻擊其呼吸道，更會有腦炎，令其腦腫至顱內壓上升，腦細胞、甚至整個腦大面積壞死，且無法逆轉，令惡化速度快，「醫到保住條命都對永久性損傷好大。」

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盧寵茂：市面有700多種撲熱息痛藥 籲市民勿搶同一種

盧續稱，現時已增加採購藥物，目前醫管局儲備量夠2個月使用，衞生署更已儲備6個月。他留意到市面瘋搶一隻退燒止痛藥，該藥成份主要是撲熱息痛，同類成份藥物其實有700多種，「唔止得一隻牌子，只係註冊商標」，整體貨量仍供應充足。

他已呼籲香港藥廠提升製藥能力，亦呼籲市民勿集中買一隻牌子藥物，也不要囤積藥物，有需要時政府會供應，包括抗疫包亦有撲熱息痛藥物。