藥房疑賣新冠口服藥　衞生署：任何人非法售賣未經註冊藥即屬違法

近日疫情升溫，因應有報道指出有藥房出售新冠口服藥物，衞生署今日（30日）表示，目前獲香港藥劑業及毒藥管理局批准註冊用作治療新冠病毒病的口服藥物，只有由輝瑞及美國默沙東藥物製造商提供的帕克斯洛維德Paxlovid及莫納皮拉韋Molnupiravir口服藥。



署方強調，病人只可經由註冊醫生按需要獲處方有關藥物。若任何人士非法管有、在沒有醫生處方情況下售賣以及非法管有及售賣未經註冊藥劑製品即屬違法，一經定罪最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁2年。



衞生署：新冠口服藥只准供應公私營醫療機構及醫生

衞生署發言人表示，現時由輝瑞香港有限公司和美國默沙東藥廠有限公司供應本港的2款新冠口服藥物，包括帕克斯洛維德及莫納皮拉韋，已根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）獲註冊為香港藥劑製品。目前獲香港藥劑業及毒藥管理局（管理局）批准註冊用作治療新冠病毒病的口服藥物只有上述兩款。

發言人強調，現時兩款新冠口服藥物只可向公私營醫療機構及醫生供應，病人亦只可經由註冊醫生按需要獲處方有關藥物，零售藥房不能向供應商採購以及向市民銷售有關口服藥物。管理局考慮到使用該兩款註冊新冠口服藥物時，需注意有關病人是否適用，以及相關禁忌和可能出現的副作用等因素，因而於註冊條件加入上述特設限制。

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發言人重申，兩款新冠口服抗病毒藥物屬於《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）第1部附表3毒藥，即處方藥物。任何人士非法管有及在沒有醫生處方情況下售賣以及非法管有及售賣未經註冊藥劑製品即屬違法，每項罪行經定罪後最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁2年。

衞生署有既定機制監察市場上銷售的藥劑製品，並已積極跟進疑有藥房出售新冠口服藥物，加強相關監管措施及巡查。署方又指，一般而言，當衞生署發現有人涉嫌非法售賣或管有未經註冊藥劑製品，會即時展開調查，有需要時會與其他執法部門展開聯合行動。如衞生署和其他執法部門發現任何違規行為，必定會依法處理。衞生署和其他執法部門會繼續加強巡查和執法，以保障公眾健康。

發言人亦提醒市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。