澳門疫情｜社會文化司長：可能超過五成人感染　高峰期已過

澳門近日疫情持續上升，澳門新型冠狀病毒應變協調中心副主席、社會文化司司長歐陽瑜今日（30日）表示，今次感染有機會超過五成人，疫情高峰期在本月21至23日，現時每日電話查詢、社區門診預約情況均呈下降趨勢，在本月27、28日進入重症高峰期，希望再觀察幾日，可進入相對感染及重症向下階段。



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BA.5病毒株流行佔比多於BF.7

歐陽瑜表示，局方兩度分析澳門流行的病毒株，初發階段發現北京流行的BF.7、廣州流行的BA.5各佔半數，一周前所作的第二次分析，看到廣州流行的BA.5佔比多、北京流行的BF.7佔比少。

有澳門大學研究預期下月中下旬疫情或回升，歐陽瑜指病毒會變種，且感染率會有高低波幅，但高峰不會似本月21至23日情況，會留意情況。她呼籲大眾要堅持戴好口罩、注意個人清潔衛生等防疫措施，適時接種二價疫苗。

澳門社會文化司司長歐陽瑜今日表示，今次感染有機會超過五成人，疫情高峰期在本月21至23日。（澳門新聞局圖片)

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歐陽瑜表示，澳門將進入第三階段的適應期，隨着感染人數逐漸減少、康復者逐步增加，下一個挑戰是1月9日學生復課，會密切關注學生感染數據。她表示，早前預計有五至八成人感染，至今看不到達會達到八成，但覺得今次感染有機會超過五成人。上班人士為取病假紙申報機會高，但一老一少缺乏相關數據，部份人不懂申報、沒申報必要，或學生放假不一定申報，不能準確講到感染率。