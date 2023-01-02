峇里島通關後旅遊業復甦　本港放寬限制冀重拾旅遊天堂美譽

繼分別到訪英國及日本出席工程會議及醫學工程界交流後，筆者早前終於趁公眾假期期間外遊，到訪印尼的峇里島，過聖誕之餘順道了解一下當地疫後情況。這個昔日甚受全球各地旅客歡迎的旅遊旺區已解除防疫限制，早前更全面對外「通關」，故現時當地不少旅遊熱點已回復熙熙攘攘的情況，甚至舊區有新酒店落成，而即使口罩令已大致解除，疫情未見反彈，只是有部分室內地方如食肆等要求食客配戴口罩以策安全。

撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



今次到訪印尼峇里島的筆者，終於在新冠疫情爆發後再次到訪當地，也憶起早於2011至12年間，筆者曾獲世界衞生組織及聯合國邀請，遠赴印尼耶加達協助興建印尼全國公立醫院內的隔離病房，為當時肆虐當地的禽流感做好傳染病控制措施。現時估算，當年所建成的隔離病房相信遠遠不足以應付今次異常嚴峻的疫情。據悉當地政府曾轉用多層大廈內各個單位作為高容量隔離設施，以應付龐大的確診個案。

隨著疫情緩和，當地年初至年中已逐步放寬防疫措施，市民大眾即使染疫，若屬輕症，一般都是各自在家中作自我隔離，加上今年的二十國集團峰會11月於峇里島隆重舉行，其時當地已全面通關，即旅客入境時已毋須再檢疫，令旅遊業逐漸復甦。筆者早前到訪時，亦發現當地機場設施有所改善，如以電子化處理旅客的出入境及報關事宜，包括入境時所需的疫苗接種紀錄等。

不過，在入境當地後，筆者感覺市面環境與疫情前分別不算大，各式各樣的地道食品質素美味如昔。因政府未有實施強制口罩令，故在旅遊區大部分遊人均不會配戴口罩，粗略估計見到僅有2、3成人會配戴口罩，至於在室內人流較多的地方，如食肆等仍有不少人會戴口罩防疫，餐廳亦會貼出告示提醒食客離開餐桌時要配戴口罩，只是聽從指示的人並不多。

據知，峇里島過去亦曾經歷至少數波新冠疫情，隨著全球各地陸續「開關」，當地的旅遊業亦逐漸暢旺。除了機場設施有所改善及漸趨電子化後，當地旅遊區亦有酒店翻新，以吸引更多旅客到訪，加上機場數年前重建後空間變得闊大，設施更先進，而繞過舊區、以往十分擠擁的單線車路，隨著沿海高速路橋建成令交通非常流暢，再次體驗到工程及基建對個別地區發展的重要性。

當地旅遊模式亦略有轉變，如個別旅客與自顧旅遊車司機作出度身訂造的深度遊，甚受旅客們歡迎。對比不少依靠旅遊業為主要經濟來源的地區，峇里島似算是復甦情況較理想的地方，現時已出現很多從澳洲及正在上升來訪的印度遊客，但當地不少人仍期待更大量的旅客盡快到訪帶來更多就業機會及經濟收益。

早前港府亦已宣佈除口罩令外，全面撤銷防疫限制，包括取消疫苗通行證、限聚令、餐桌距離及入境強檢等，故筆者期望本港亦能重新吸引更多中外旅客到訪，盡速回拾昔日「美食之都」和「購物天堂」之美譽。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

