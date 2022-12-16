通關｜西九高鐵等口岸正在準備　運輸及物流局：一待通關即可安排

內地與香港通關在望，本港口岸包括西九高鐵，據報已在調配人員作準備工作。署理運輸及物流局局長廖振新今日（16日）表示，「不斷都做緊準備」，一待通關就可以盡快作出安排，惟須配合內地的宣布。



此外，廖振新在視察香園圍口岸貨運點對點運輸模式生效以來的運作情況，運輸時間由過往十多個小時縮短至七、八小時，截至昨日（15日）的最新統計，平均每日跨境貨運量達到9,000多駕次，比起第五波疫情前已恢復逾五成。



《香港01》日前報道通關最快時間表是明年1月上旬，其中一個可行「吉日」是1月9日（星期一）。記者最新發現，高鐵站外判商國際永勝護衛管理公司上月曾於招聘網站刊登招聘廣告，指於西九龍站招聘車廂服務員，職責包括維護乘客上下車秩序、回答乘客查詢、執行人群控制職責等，疑為通關作準備。

此外，《南華早報》今日亦引述消息報道指，有關部門正準備測試包括高鐵站在內等延伸至廣東省的高鐵和邊境其他路段所有海關檢查站過關系統，香港與內地之間的邊界將於下月全面重新開放，數千名海關、入境處和警務處的人員將被派往陸路檢查站，以應對預計將激增的交通流量，因為當局需要數週時間為放寬規定做準備。

▼2018年9月23日，高鐵香港段通車▼



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廖振新：一直在準備通關工作

署理運輸及物流局局長廖振新視察香園圍口岸貨運情況後，被問及包括高鐵在內的口岸是否在做測試為通關係準備時稱，明白市民都希望盡快通關，但本港要配合國內的防疫要求，運輸及物流局就高鐵等跨境交通一直都在做準備工作，一待通關時可以盡快作出安排，暫時未有具體數字或詳情公布。

現時旅客從香港口岸返回內地不需核酸檢測，而貨運司機仍要在口岸進行快測，約45分鐘拿取陰性檢測結果便可過關。廖振新表示，盡量減少香港司機將病毒帶入內地的情況，根據以往紀錄，每日貨運關口約檢測出十幾二十個陽性個案，因此現時快測仍有效，會同廣東省政府適時檢討，若有需要會進一步優化安排。

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點對點模式提升兩地貨運效率

兩地物流限制早前放寬，跨境司機12日起可點對點交收貨物，毋須在指定地點交收。廖振新表示，此舉令兩地貨運效率提升。運輸時間由過往十幾個小時縮短為七、八個小時，跨境貨運量亦隨之提升，據昨日統計平均每日逾9,000架次。相較於第五波疫情前日均16,000至17,000架次已增加逾五成。