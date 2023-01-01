京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏清零　沙田藥房75毫升裝賣300毫升價

本港新冠病毒疫情嚴峻，不少患者咳嗽「咳到甩肺」，被捧為止咳神藥的港產「京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏」近日現搶購潮，一樽難求。記者今日（1日）下午到沙田的藥房及連鎖個人護理店視察，有萬寧店員表示今早十多盒上架不足兩小時即被搶購一空；沙田有藥房仍有貨，75毫升裝竟開價38元，與300毫升裝原售價40元相若。



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記者今日下午到沙田的3間藥房、1間屈臣氏及1間萬寧巡查，發現京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏缺貨情況嚴重。位於沙田的一間萬寧的京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏今早已售罄，該店店員表示，今早進貨十多盒，但兩小時內已沽清；店內另一牌子「御漢堂蟲草川貝枇杷蜜」存貨充足，售價32元一盒。位於沙田一間屈臣氏同樣無京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏。

記者看三間位於沙田的藥房了解，其中兩間也均沒有京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏，不知何時返貨。其中一間則有售另一牌子「鴻運蜜煉燕窩川貝枇杷膏」，一支300毫升，售價58元。至於第三間藥房則有售小支裝75毫升的京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏，售價38元一樽，仍有約10盒存貨。

記者1月1日到沙田一間藥房找到京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏，不過是75毫升迷你裝，售價38元一樽，仍有約10盒存貨。（洪芷菁攝）

記者也曾到過荃灣一間萬寧、一間裕華及兩間藥房查詢，同樣無貨。此前在藥房及萬寧的300毫升裝，都只售40元一樽。

京都念慈菴在工展會也有檔位，今日踏入最後一日，大推促銷優惠，「京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏」300毫升則售80元2樽，再送兩條積熱清沖劑。