工展會｜最後一日劈價促銷　念慈菴80元兩樽送沖劑　口罩五盒$100

在銅鑼灣維園舉行的工展會今日（1日）踏入尾聲，最後入場時間為晚上7時，結束時間為晚上8時，今午時份工展會吸引大量市民到場血拼。多間攤位趁機推出優惠「最後衝刺」清貨，更有部份攤位未入夜，所出售的產品即將售罄，甚至已被搶購一空。下文將盤點現場較受歡迎的優惠。



▼1月1日 工展會最後一日▼



+ 11

「彩豐」：全場護膚品、B Kill多功能全效滅菌消毒噴霧正價七折；買滿399元送粉紅購物車、滿499元送摺疊野餐墊、滿699元加99元送多功能摺疊購物車。

「紫花油」：成人及中童30個裝口罩100元5盒、小童105元4盒；紫花油一套6支6售升售78元。

「アメ横丁」：部份日本零食包括北海道牛奶或宇治抹茶小蛋糕，售50元5包。

「安記海味」：3罐鮑魚售100元；福袋包厚花菇、海螺片、溏心鮑魚等售198元。

▼1月1日 工展會攤擋劈價促銷▼



「彩豐」全場護膚品、B Kill多功能全效滅菌消毒噴霧正價七折。（歐陽德浩攝）

+ 7

「壽桃牌」：急凍產品精選套餐，買3送5或買5送5，包括各款蒸肉餅、秘製牛腩等，每套售100元。

「李錦記」：最後一日特別優惠買3罐吉品鮑魚售200元，每罐6隻；買6罐加2元送手推購物車。

「京都念慈菴」：蜜煉川貝枇杷膏300毫升，售80元2樽，再送兩條積熱清沖劑。

▼12月9日 工展會開鑼日市民衝入場▼

